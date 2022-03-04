我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第2輪談判達共識 何謂「人道走廊」一次看

烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

冷眼集／龐培歐訪台政商得分 台灣冒風險？

記者 張加
美國前國務卿龐培歐(右)訪台，4日與台灣商界人士會談。（記者胡經周／攝影）
美國前國務卿龐培歐(右)訪台，4日與台灣商界人士會談。（記者胡經周／攝影）

美國前國務卿龐培歐訪台行可說「穩賺不賠」，政治層面，有助強化他抗中挺台形象；個人經營層面，與台灣工商學界交流，無論出於商業或政治考量，都對他有所助益。龐培歐被視為問鼎白宮的可能人選，雖然美國前總統川普可能再戰2024，但58歲的龐培歐還能持續累積政治能量。

龐培歐四天訪台，除了官方會晤，並應邀發表演說，在繁忙的行程中，龐培歐仍安排至少三場商界會談，格外受到關注。據轉述，龐培歐認為必須穩定台美經貿關係，甚至表達他不只是政治人，若台灣企業需要美國協助，「我可以找方法幫忙」。

政治關係恐因改朝換代而中斷，經貿關係卻是可長可久，甚至從商業實力影響政治決策。龐培歐接觸台企高層，除了政治目的，也不乏商業意圖；陪同龐培歐訪台，除了外界關注的華人幕僚余茂春，還有一位創立顧問公司的資深幕僚李察森。

李察森現在擔任「宣揚美國價值」政治行動委員會執行主任，並從龐培歐任議員跟到國務院任職，李察森現也為龐培歐處理各種事務。李察森創立的顧問公司，主要為外交政策與國際發展諮詢；據悉，龐培歐訪台與工商界聯繫，多由其團隊處理，也可能尋找潛在需要相關服務的客戶。

不過，龐培歐經常批評美國總統拜登的外交政策，過去一段時間對俄烏情勢立場並不明確；美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格直言，台灣此時邀請龐培歐並支付他酬金，可能使台灣方面處於尷尬處境。

訪問台灣或許符合龐培歐的政商利益，但考量到龐培歐的政治立場與白宮存在競爭關係，以及可能刺激北京的程度，迎接龐培歐的同時，蔡政府應避免「龐培歐得分，台灣埋單」的風險。

龐培歐 白宮 國務院

上一則

民眾黨布局 台北市3副市長 傳北中高選市長

下一則

大停電損失估逾百億 半導體、石化鏈重創

延伸閱讀

劉德音與龐培歐視訊 感謝支持台積電美國廠投資案

劉德音與龐培歐視訊 感謝支持台積電美國廠投資案
龐培歐：美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家

龐培歐：美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家
世界晚報╱烏克蘭平民喪生249 傳俄烏下周續談判

世界晚報╱烏克蘭平民喪生249 傳俄烏下周續談判
龐培歐訪台非為保台？台駐美處電報指向商業考量

龐培歐訪台非為保台？台駐美處電報指向商業考量

熱門新聞

(圖:指揮中心提供)

台3/7起可在家1人1戶隔離 檢疫天數縮至10日

2022-02-24 12:47
福山26日在蔣經國總統圖書館視訊演講，他認為台灣廢除徵兵制，現在看來是「非常不幸的決定」。（記者許正宏／攝影）

美重量級學者福山：擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭

2022-02-27 11:03
長榮國際股份有限公司舉行股東臨時會，張榮發兒子張國明（左二）、女婿鄭深池（左三）等進入股東會場前與幕僚交換意見。(記者潘俊宏／攝影)

長榮王國變天 張國煒母改支持大房弟弟派逆轉勝

2022-02-25 07:26
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。(圖:北市府提供)

今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙

2022-02-25 08:26
從基輔撤出的台灣留烏學生Simon，昨天已抵達波蘭華沙，透過影片向台灣報平安。圖／Simon提供

台灣留烏學生逃難心得 「現在要撤最好帶國旗」

2022-02-27 14:42

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍