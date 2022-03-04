冷眼集／龐培歐訪台政商得分 台灣冒風險？

美國前國務卿龐培歐(右)訪台，4日與台灣商界人士會談。（記者胡經周／攝影）

美國前國務卿龐培歐 訪台行可說「穩賺不賠」，政治層面，有助強化他抗中挺台形象；個人經營層面，與台灣工商學界交流，無論出於商業或政治考量，都對他有所助益。龐培歐被視為問鼎白宮 的可能人選，雖然美國前總統川普可能再戰2024，但58歲的龐培歐還能持續累積政治能量。

龐培歐四天訪台，除了官方會晤，並應邀發表演說，在繁忙的行程中，龐培歐仍安排至少三場商界會談，格外受到關注。據轉述，龐培歐認為必須穩定台美經貿關係，甚至表達他不只是政治人，若台灣企業需要美國協助，「我可以找方法幫忙」。

政治關係恐因改朝換代而中斷，經貿關係卻是可長可久，甚至從商業實力影響政治決策。龐培歐接觸台企高層，除了政治目的，也不乏商業意圖；陪同龐培歐訪台，除了外界關注的華人幕僚余茂春，還有一位創立顧問公司的資深幕僚李察森。

李察森現在擔任「宣揚美國價值」政治行動委員會執行主任，並從龐培歐任議員跟到國務院 任職，李察森現也為龐培歐處理各種事務。李察森創立的顧問公司，主要為外交政策與國際發展諮詢；據悉，龐培歐訪台與工商界聯繫，多由其團隊處理，也可能尋找潛在需要相關服務的客戶。

不過，龐培歐經常批評美國總統拜登的外交政策，過去一段時間對俄烏情勢立場並不明確；美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格直言，台灣此時邀請龐培歐並支付他酬金，可能使台灣方面處於尷尬處境。

訪問台灣或許符合龐培歐的政商利益，但考量到龐培歐的政治立場與白宮存在競爭關係，以及可能刺激北京的程度，迎接龐培歐的同時，蔡政府應避免「龐培歐得分，台灣埋單」的風險。