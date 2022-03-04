冬奧爭議…黃郁婷懲處出爐 凍結2年補助

體育署對黃郁婷停止補助經費2年，她與父親兼教練黃錦龍盼事件就此落幕。（圖：中華奧會資料照片）

針對台灣滑冰選手黃郁婷備戰及參賽北京冬奧 期間發生的爭議言行，體育署在前天晚間召開專案會議討論後，決定即日起停止補助黃郁婷兩年的專案培訓及參賽經費，黃郁婷得知判決結果後，表示「希望這起事件與風波就此塵埃落定。」至於是否影響到後續國手資格，則將依奧會憲章、參賽處理辦法等，由單項協會開會討論。

黃郁婷在今年北京冬奧備戰期間，因上傳身著中國大陸國家隊隊服的影片而引發爭議，後續又在個人社群網站 上用詞失當、發表運動界無國籍之分及認同北京為主場等，不符合國人對國家代表隊選手的期待。

而體育署也在前天邀集中華奧會、滑冰協會及法律專家學者召開專案會議，並安排人在國外的黃郁婷透過視訊陳述意見，儘管黃郁婷與教練黃錦龍為其思慮不周行為表達歉意，但仍遭體育署決議即日起停止補助黃郁婷兩年專案培訓及參賽經費。

對於這樣的結果，黃郁婷的父親黃錦龍回應，除了感謝過去所有支持過黃郁婷的人外，也希望這件事能就此落幕，並希望女兒能專注在場上表現，「未來我們還是會為熱愛的運動努力，只要郁婷還願意繼續拚，我做爸爸的就會無條件支持她。」黃郁婷目前在挪威為世界盃 進行備戰，並將在女子500公尺與1000公尺項目出賽。

體育署表示，黃郁婷與另一名滑冰選手戴瑋麟去年共獲得台幣190萬元（約6.7萬美元）補助，而過往補助經費將不會追回，所以黃郁婷在挪威世界盃的出賽將不會受到影響。

對於體育署的懲處決定，前體委會主委陳全壽表示，在黃郁婷未來是否繼續以選手身分參賽仍是未知的情況下，這樣的懲處對她是否有影響仍難以評估，但對其他選手能產生警惕，也期望未來不會再有類似事件發生。