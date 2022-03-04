龐培歐：美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家

美國前國務卿龐培歐訪台。(記者曾吉松／攝影)

美國前國務卿龐培歐 （Mike Pompeo）今表示，美國應以外交承認中華民國 台灣是自由主權國家。

龐培歐應遠景基金會邀請，今上午在君悅飯店發表約20分鐘演說；他說，自己只是一介平民，但認為有必要改變50年來的政策模糊，這事關美國對中華民國台灣的外交承認。

龐培歐主張，美國一方面應持續與中華人民共和國以主權政府方式交往，另一方面美國對台灣2300萬自由人民及其合法民選政府的外交承認，不應再被忽略、躲避或視為次等。

「我認為美國應立即採取必要且早該採取的措施，來做正確且明顯的事，美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家。」龐培歐說。

龐培歐接著表示，這無涉台灣未來之獨立，而是承認一個明確且早已存在的事實，實際上，台灣過去及現任領導人都明確表示，台灣無須宣布獨立，因為台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國（台灣）。

龐培歐指出，美國人民及政府應該承認這個政治、外交及主權事實；台灣人民值得世界尊重其做為一個自由、民主的主權國家。

龐培歐演講提及俄烏情勢、北韓威脅，以及中國大陸的威脅，並多次稱台灣為「自由國家」。

龐培歐一行人2日至5日訪台，會晤蔡英文總統、副總統賴清德 、行政院長蘇貞昌等官員，以及政、商、學界人士。