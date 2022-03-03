新聞評論／美兩大代表團接連訪台 究竟寬慰了誰？

美國總統拜登派遣前參謀首長聯席會議主席穆倫（左）率領特使團訪台，象徵意義大過實質。（圖：外交部提供）

俄烏情勢節節升高，美國總統拜登 派遣前參謀首長聯席會議主席穆倫率領特使團訪台，會晤了蔡英文總統及其他政府高層。此行目的可想而知：俄烏開戰後，美國及西方國家袖手旁觀，在台灣引發一波「疑美論」，認為美國不斷鼓勵台灣對抗中國大陸，但兩岸一旦發生戰端，美國未必會出兵協助，就如同它對待烏克蘭 一樣。拜登派特使團訪台，就是要以「真人行動」作為保證，化解台灣的疑慮。

檢視這個特使團名單，五名成員確都具有豐富的政治資歷，且層級甚高。然而，他們目前均已不在拜登政府中任職，因此每人的職銜都有一個「前」字。大陸媒體人諷刺這個代表團是「過期貨」，是極為粗魯的批評；事實上，從對岸外交部對此事的嚴詞批評，可見對岸對這個特使團此刻旋風訪台仍極介意，也充滿敵意。

拜登派遣特使團訪台的消息，是在2月28日由總統府宣布，次日一行人即搭行政專機抵台。可見，此一安排是在短時間內急速促成，象徵意義大過實質。說穿了，這個特使團的旋風式安排，除為遏止因俄烏戰局而擴散發酵的台灣「疑美論」，並提醒北京不要輕舉妄動；另一主要原因，是必須趕在川普時代的國務卿龐培歐 訪台前先一步抵達，以「預為消毒」，以免龐培歐說出什麼奇怪的言論，導致拜登政府只能處於挨打或不好收拾的局面。也因此，拜登特使團前腳剛走，龐培歐後腳就到，顯是快閃式的外交安排。

對於只看熱鬧的台灣民眾而言，可能會以為兩個美國代表團接連訪台，是顯示美國政府對台灣無比積極的支持與肯定；然而，事實卻非如此。比較準確地說，這兩個不同屬性的美國「前官員」訪台，彼此「角力」的意味可能更大過共同「挺台」。原因就在，美國期中選舉在即，拜登政府因表現乏善可陳，並不利於民主黨的選情，因此必須趕緊趁機修補外交破網。龐培歐目前雖任職民間智庫，但身為川普陣營大將，他訪台也備受重視，除藉機放送反中言論為共和黨製造聲勢，也可能順勢部署人脈乃至募款。龐培歐將在台訪問四天，以其長袖善舞，能發揮的空間很多，他的一些刺激言論恐將讓拜登頭痛不已。

兩相比較，拜登特使團陣營龐大，雖由退休高層官員組成，但具有官方性質；而龐培歐則由台方視為國安會外圍組織的「遠景基金會」邀訪，雖無官方色彩，但動作更大，且同樣由蔡英文總統接見。由此可見，蔡政府也在操作美國國內政治，兩邊押寶。可議的是，俄烏情勢活生生擺在我們眼前，歐美等西方國家口口聲聲支持烏克蘭，但當戰事爆發，烏國人民被迫逃難或被迫拿槍對抗，西方國家仍然只有口頭聲援和物資援助，卻無一出兵協助。這看在台灣人眼裡，能不感到心寒嗎？

尤其，觀察美國在俄烏對峙中的演出，一直表現出比烏國更急迫的態度，不斷從旁放話刺激俄國，卻從頭到尾沒有直接進行斡旋。不僅如此，美國早早將大使館遷往烏克蘭西部的利沃夫，遠離目前遭圍城的烏國首都基輔。自己退到安全地帶，卻要求烏國人民繼續用肉身打這場不對稱戰爭，這又合乎什麼民主世界的國際道義？

台灣人民旁觀俄烏衝突，許多人應該深有所感。不論前線傳來多少英勇抗敵的故事，對一般人民而言更重要的是，必須避免因少數政治人物的偏執與激越言論而引爆戰火，因為最後獻出生命的都是血肉之軀的平民。拜登特使團旋風式訪台，究竟寬慰了誰？龐培歐訪台，又將取悅誰？