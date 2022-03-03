我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

新聞眼／台灣人民 也想聽蔡政府「再保證」

記者張加
美國總統拜登指派由參謀首長聯席會議前主席穆倫率團訪問台灣，向蔡英文總統及台灣人民保證，美國堅定維持承諾。(取材自臉書)
美國總統拜登指派由參謀首長聯席會議前主席穆倫率團訪問台灣，向蔡英文總統及台灣人民保證，美國堅定維持承諾。(取材自臉書)

俄烏衝突，台海情勢受關注。敏感時刻，趕在美國前國務卿龐培歐訪台之前，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台。蔡政府安排也見謹慎、細膩之處，例如對穆倫等，由外長吳釗燮接機，蔡英文總統在總統府款宴；龐培歐抵台時，由外交部次長曾厚仁接機，隔日安排賴清德在飯店晚宴。

拜登訪團展現跨黨派對台支持，蔡政府也小心維護與美國兩黨情誼。但拜登指派跨黨派資深代表團訪台「再保證」，並非單向，美方也希望能聽見台灣的保證。

美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率團訪台30小時，成員皆為國安、國防為主，其中曾任國防部政策次長的佛洛諾伊被視為下任國防部長可能人選；此團關注的議題明確，想傳遞的訊息也很強烈。

「希望能透過本訪團拜會，向您和您的人民再次保證，也向區域盟友和夥伴傳達，美堅定維持承諾。」穆倫昨見蔡英文說的這段話，道出拜登此時派人專程訪台主要目的。

過去一段時間，拜登與盟友企圖以外交手段解決俄烏危機，卻未能阻止俄羅斯政府軍事入侵烏克蘭，使拜登外交政策面臨考驗，美國影響力與制裁威力也受質疑。拜登在國內也遭到批評，共和黨人批他軟弱，憂心北京藉此測試拜登對台態度，甚至乘機攻台。

澳洲國防部長杜登示警提防北京，日本前首相安倍晉三籲美國捨棄對台「戰略模糊」；在台灣，「疑美論」再起，甚至出現「今日烏克蘭，明日台灣」等說法。拜登須採取行動，安撫台灣與印太盟友，並讓北京知道，美忙於俄烏危機，仍非常關切台海情勢。

美國之音報導，美國智庫學者馬明漢指出，穆倫團的可能目的，一是傳遞有關國防的重要訊息，二是評估台灣領導階層所提出任何有關防務的問題與關切；他說，華府非常關切「整體防衛構想」遭棄置，也不清楚用什麼取代，若穆倫沒有提出這些問題並試圖找出台灣國防戰略方向細節，他會很意外。

美方關切台灣防衛能力、後備戰力等，並非新聞，但此時可能更迫切需要高層直接溝通，以進一步表達美國立場，並了解台灣的自衛能力與決心。

俄烏衝突，國際動盪不安，台灣人民也需要聽見蔡政府的「再保證」，保證能以政治智慧妥善處理與鄰居的關係，保證台灣不會成為下一個烏克蘭。

拜登 北京 國防部

上一則

後備動員借鏡烏烏克蘭 蔡英文視導新制教召

下一則

關切台軍備 美特使向蔡保證：美堅定維持承諾

延伸閱讀

拜登國情咨文演說 全美3820萬人電視前觀看

拜登國情咨文演說 全美3820萬人電視前觀看
穆倫團見蔡賴蘇 聚焦台海 強調「美堅定維持承諾」

穆倫團見蔡賴蘇 聚焦台海 強調「美堅定維持承諾」
一洲焦點／偉大的烏克蘭人、拜登國情咨文有何看點

一洲焦點／偉大的烏克蘭人、拜登國情咨文有何看點
拜登代表團結束訪台行 外交部：高層談台美安全合作

拜登代表團結束訪台行 外交部：高層談台美安全合作

熱門新聞

全民健保連續收支失衡，必須調整健保費率，擬廢除停保制、調高投保上限。（本報資料照片）

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

2022-02-22 20:43
(圖:指揮中心提供)

台3/7起可在家1人1戶隔離 檢疫天數縮至10日

2022-02-24 12:47
福山26日在蔣經國總統圖書館視訊演講，他認為台灣廢除徵兵制，現在看來是「非常不幸的決定」。（記者許正宏／攝影）

美重量級學者福山：擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭

2022-02-27 11:03
長榮國際股份有限公司舉行股東臨時會，張榮發兒子張國明（左二）、女婿鄭深池（左三）等進入股東會場前與幕僚交換意見。(記者潘俊宏／攝影)

長榮王國變天 張國煒母改支持大房弟弟派逆轉勝

2022-02-25 07:26
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。(圖:北市府提供)

今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙

2022-02-25 08:26
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

全台大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭