新聞眼／台灣人民 也想聽蔡政府「再保證」

美國總統拜登指派由參謀首長聯席會議前主席穆倫率團訪問台灣，向蔡英文總統及台灣人民保證，美國堅定維持承諾。(取材自臉書)

俄烏衝突，台海情勢受關注。敏感時刻，趕在美國前國務卿龐培歐訪台之前，美國總統拜登 指派跨黨派資深代表團訪台。蔡政府安排也見謹慎、細膩之處，例如對穆倫等，由外長吳釗燮接機，蔡英文總統在總統府款宴；龐培歐抵台時，由外交部次長曾厚仁接機，隔日安排賴清德在飯店晚宴。

拜登訪團展現跨黨派對台支持，蔡政府也小心維護與美國兩黨情誼。但拜登指派跨黨派資深代表團訪台「再保證」，並非單向，美方也希望能聽見台灣的保證。

美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率團訪台30小時，成員皆為國安、國防為主，其中曾任國防部 政策次長的佛洛諾伊被視為下任國防部長可能人選；此團關注的議題明確，想傳遞的訊息也很強烈。

「希望能透過本訪團拜會，向您和您的人民再次保證，也向區域盟友和夥伴傳達，美堅定維持承諾。」穆倫昨見蔡英文說的這段話，道出拜登此時派人專程訪台主要目的。

過去一段時間，拜登與盟友企圖以外交手段解決俄烏危機，卻未能阻止俄羅斯政府軍事入侵烏克蘭，使拜登外交政策面臨考驗，美國影響力與制裁威力也受質疑。拜登在國內也遭到批評，共和黨人批他軟弱，憂心北京 藉此測試拜登對台態度，甚至乘機攻台。

澳洲國防部長杜登示警提防北京，日本前首相安倍晉三籲美國捨棄對台「戰略模糊」；在台灣，「疑美論」再起，甚至出現「今日烏克蘭，明日台灣」等說法。拜登須採取行動，安撫台灣與印太盟友，並讓北京知道，美忙於俄烏危機，仍非常關切台海情勢。

美國之音報導，美國智庫學者馬明漢指出，穆倫團的可能目的，一是傳遞有關國防的重要訊息，二是評估台灣領導階層所提出任何有關防務的問題與關切；他說，華府非常關切「整體防衛構想」遭棄置，也不清楚用什麼取代，若穆倫沒有提出這些問題並試圖找出台灣國防戰略方向細節，他會很意外。

美方關切台灣防衛能力、後備戰力等，並非新聞，但此時可能更迫切需要高層直接溝通，以進一步表達美國立場，並了解台灣的自衛能力與決心。

俄烏衝突，國際動盪不安，台灣人民也需要聽見蔡政府的「再保證」，保證能以政治智慧妥善處理與鄰居的關係，保證台灣不會成為下一個烏克蘭。