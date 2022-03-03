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關切台軍備 美特使向蔡保證：美堅定維持承諾

台灣新聞組／台北3日電
蔡英文總統2日晚宴請美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的訪台代表團，台美雙方皆戴上「與烏克蘭同在」口罩合影。(取材自臉書)
蔡英文總統2日晚宴請美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的訪台代表團，台美雙方皆戴上「與烏克蘭同在」口罩合影。(取材自臉書)

在美國前國務卿龐培歐訪台前，拜登指派由前參謀首長聯席會議主席穆倫率團訪台，昨天接連會晤蔡英文總統、賴清德、蘇貞昌、吳釗燮、國防部長邱國正、國民黨主席朱立倫等人，聚焦台海和區域安全威脅。穆倫一行已於昨晚離台。

穆倫向蔡英文表示，該訪團反映了美國對台灣強健夥伴關係的跨黨派支持，維護台海和平與穩定不僅符合美國利益，也符合全球利益，這也是為何美國將繼續反對任何片面改變現狀的行為，也持續支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式，和平解決兩岸議題；他希望能透過該訪團的拜會，向蔡英文和台灣人民再次保證，也向區域的盟友和夥伴傳達，「美國堅定維持承諾」。

他也說，這次訪問台灣的時間點，正是世界歷史上非常困難和關鍵的時刻。正如拜登所言，民主正面臨長期且令人擔憂的挑戰，現今烏克蘭的情勢即為一例。現在比以往任何時刻都更需要捍衛民主。

蔡英文指出，俄羅斯入侵烏克蘭，嚴重危害世界和平秩序，「台灣要告訴全世界，我們有堅定的自我防衛決心，也會守護我們民主自由的生活方式。區域穩定安全從來不是單一國家的課題，烏克蘭危機告訴我們，民主國家間的相互合作及積極作為，至為關鍵。」

蔡還說，台灣投入更多努力來守護國家，包括發展自主國防，強化不對稱戰力，並防範認知作戰分化。

穆倫團與蔡總統會面後，也與賴清德閉門會談；賴提到，美國在印太地區與日本、澳洲、印度共同合作，形成四方安全對話，穩定印太的和平與發展，他希望未來台灣可以加入共同運作，維持區域的和平並做出貢獻。穆倫則說，代表團將把賴的意見帶回華府討論。

穆倫也與朱立倫就近日烏克蘭危機、台美關係及台灣國防議題閉門會談。國民黨強調，台灣需要強化國防實力並「通過力量捍衛和平」。美方也向朱表示，他們支持的不是任何政黨，而是支持台灣人民。

與會人士透露，朱立倫也與美方談到徵兵制，他表示，對於兵役法跟後備軍人條例的修正，國民黨立法院黨團已提出作為最優先法案；朱也提到未來訪美行程，稱老朋友都很歡迎他訪華府，「我們以後在華府見」。

烏克蘭 蔡英文 國民黨

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