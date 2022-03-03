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拜登特使團離台 龐培歐接力到訪：期待訪台已久

台灣新聞組／台北3日電
美國前國務卿龐培歐（右三）2日晚抵達桃園機場，夫人蘇珊（左三）、前國務院政策規畫處中國小組組長余茂春（左二）同行；台外交部政務次長曾厚仁（右二）到場接機。（記者黃仲明／攝影）
美國前國務卿龐培歐（右三）2日晚抵達桃園機場，夫人蘇珊（左三）、前國務院政策規畫處中國小組組長余茂春（左二）同行；台外交部政務次長曾厚仁（右二）到場接機。（記者黃仲明／攝影）

美國總統拜登指派跨黨派資深代表團昨晚離台，美國前國務卿龐培歐接力到訪。龐培歐昨晚在機場表示，期待來訪已久，也非常期待會晤台灣商、政界等人士，相信接下來幾天訪問會很美好。龐培歐今天會晤蔡英文總統，蔡將頒授「特種大綬景星勳章」。

今早全台大停電，總統府供電雖未受影響，但蔡英文上午接見龐培歐之網路直播暫時取消。因停電事故造成民眾不便，總統府表達歉意，並稱將盡速釐清原因恢復供電。

龐培歐昨晚7時許抵台，由外交部政務次長曾厚仁代表接機，同行人員包含龐培歐的夫人蘇珊（Susan Pompeo）及曾任國務院政策規畫處中國小組組長的余茂春及九名隨行人員；龐培歐左腳穿著護具疑似受傷，但行動並無大礙。

龐培歐在桃機發表簡短談話表示，很高興來到台灣，長久以來一直期盼著能夠到台灣訪問，期待這趟旅行之中，可以與台灣商界、政界及各界人士會面。非常感謝大家熱情地在機場迎接他和他的妻子蘇珊，相信在台灣的這幾天會是美好旅程，非常感謝大家。

龐培歐簡單發言後，在現場與外交部政務次長曾厚仁留下合影，隨後由外交部人員帶領前往國賓室外進行PCR採檢，完成採檢程序後搭車前往飯店。

期間有新黨人士前往桃園機場抗議，反對美國部分有心人士與台獨勾結，挑起台海對立衝突，把台灣推向戰爭。龐培歐下榻飯店外也聚集歡迎與抗議兩批群眾，現場有大批警力。

龐培歐今天行程滿檔，除會晤蔡英文，晚間由賴清德副總統設宴款待，台積電創辦人張忠謀、張淑芬夫婦、欣陸控股公司董事長殷琪也是座上賓。據了解，龐培歐此行另有「商業目的」，安排與商界人士會談，對象包括台積電、中鋼、義美等企業代表。明天應遠景基金會邀請發表演講，也將於演講後舉行記者會；他並安排會晤立法院長游錫堃、陸委會官員，以及台灣學界人士，預計5日離台。

美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格說，希望龐培歐能反映美國兩黨長期以來對台支持，特別是考量到中國大陸與俄羅斯在烏克蘭問題上的「準同盟」關係。AIT台北辦事處前副處長葛天豪指出，希望龐培歐避免批評拜登。

龐培歐 蔡英文 機場

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