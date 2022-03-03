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蔡英文頒特種大綬景星勳章 龐培歐：自由不是理所當然

記者丘采薇／台北報導
蔡英文於總統府接見龐培歐，並頒贈「特種大綬景星勳章」。（美聯社）
蔡英文於總統府接見龐培歐，並頒贈「特種大綬景星勳章」。（美聯社）

蔡英文總統今天在總統府頒授「特種大綬景星勳章」給美國前國務卿龐培歐（Michael R. Pompeo），表彰其長期支持台灣國際參與，為台美關係帶來許多突破的卓著貢獻。龐培歐表示，不應該將自由視為理所當然，尤其是看到近來歐洲所發生的事情，就可以知道，自由需要愛好和平的人持續與共同合作來維護。

蔡英文致詞時表示，過去，龐培歐形容台灣是民主成功的故事、可信賴的夥伴及世界良善的力量。今天，很高興歡迎龐培歐率團來訪，親身見證台灣人民的友善和熱情及對民主自由的堅持。

蔡英文說，透過頒贈「特種大綬景星勳章」，除了表彰龐培歐對台美關係的貢獻，她也要代表台灣人民，表達最深的感謝。龐培歐不僅長期支持台灣的國際參與，在任內更為台美關係帶來了許多突破。包括解除對台交往限制、對台軍售常態化及台美高層互訪層級不斷提高，這些都加深雙方的互動合作。

蔡英文於總統府接見龐培歐，並頒贈「特種大綬景星勳章」。（美聯社）
蔡英文於總統府接見龐培歐，並頒贈「特種大綬景星勳章」。（美聯社）

蔡英文指出，在龐培歐的支持之下，台美在區域民主治理、經濟、教育及公共衛生等多項領域，也建立了對話機制。像是「台美經濟繁榮夥伴對話」，在過去兩年連續舉辦，今年也預期將再次召開。

蔡英文表示，在去年台美「貿易暨投資架構協定（TIFA）」會議復談之後，也期待透過現有的機制，加強台美在各領域的合作，並且早日啟動雙邊貿易協定的協商進程，讓台美經貿關係可以更緊密。

蔡英文指出，近來，面對烏克蘭情勢發展，台灣也和美國等民主夥伴合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。就在幾天前，台灣也啟動了對烏克蘭的人道救援。台灣和美國共享民主自由價值，也希望未來台美可以共同寫下更多民主成功的故事。

蔡英文認為，像龐培歐這樣的美國好友來訪，充分展現出台美之間深厚的情誼。尤其，龐培歐在台灣人氣很高，來訪的消息一出來，立刻引起許多關注和討論，希望未來龐培歐常常來訪，一起繼續為深化台美關係努力。

龐培歐在授勳後致詞時表示，非常榮幸能夠與蔡英文會面，並接受這分殊榮。他在美國時，就一直關心著台灣人民，他知道台灣人民都是非常善良、熱情，而且愛好自由。

龐培歐說，領導者必須提供給人民自由、繁榮及穩定的生活，他很高興蔡英文做到了，也非常高興看到台灣有這麼好的領導人。他強調，「我們不應該將自由視為理所當然，尤其是看到近來歐洲所發生的事情，就可以知道，自由需要愛好和平的人持續與共同合作來維護。」

談到其任內解除對台交往限制與推動台美高層互訪等措施，龐培歐表示，這些都是非常簡單、正確且合適的決定，這不僅是跨黨派或政治，更是美國的承諾，同時也符合台美利益，並有助於持續深化雙邊關係。

龐培歐也說，若沒有捍衛自由的決心，或對破壞自由與人權的行為不聞不問，無異於給予那些試圖破壞自由的人造成傷害的機會。他相信在蔡英文任內，不會看著別人來踐踏這樣對自由的渴望，美國也會持續與台灣站在一起。對於台灣政府與人民對烏克蘭的協助與貢獻，他也表達由衷感謝之意。

龐培歐 蔡英文 烏克蘭

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