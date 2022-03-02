蔡見拜登特使團 穆倫：美堅守承諾 比以往更需捍衛民主

蔡英文總統（右）2日在總統府接見美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團。（中央社）

俄烏衝突之際，美國總統拜登 指派由參謀首長聯席會議前主席穆倫率團訪問台灣，昨天下午抵台，今天上午抵達總統府與蔡英文 總統會面，兩台廂型車載送特使團於總統府前門下車後快步進入府內，過程低調。據了解，代表團與蔡英文會晤，將聚焦台美關係、安全合作、區域情勢等。

美國總統拜登指派由參謀首長聯席會議前主席穆倫率團訪問台灣，今早訪團前往總統府與蔡英文總統見面，穆倫致詞時強調「美國堅定維持承諾」。穆倫說，這次率團前來，對美台重要夥伴關係表達支持，在美國，這股支持的力量不斷延續且增長。這次訪問台灣的時間點，正是世界歷史上非常困難和關鍵的時刻。正如拜登所言，民主正面臨長期且令人擔憂的挑戰，現今烏克蘭的情勢即為一例。現在比以往任何時刻都更需要捍衛民主。

美國總統拜登派遣之代表團2日上午抵達總統府與蔡英文總統會面，總統府人員於大門口迎接。(記者曾原信／攝影) 美國總統拜登派遣之代表團2日上午抵達總統府與蔡英文總統會面，總統府人員於大門口迎接，美方人員（左）快速進入。(記者曾原信／攝影)

穆倫代表團今晚離台，美國前國務卿龐培歐訪問團則於今晚抵台，蔡英文預計明天上午接見龐培歐。

美代表團訪台，國民黨 也表達見面訴求，並強調已組織專家團隊，準備與美國國防安全專家務實討論台海及印太安全議題。黨務高層證實，拜登代表團將在返美前與國民黨主席朱立倫會面，國民黨國際部主任黃介正也將陪同。據了解，國民黨前天收到消息後，就已聯絡AIT，他們也說這是美方的主導和安排，並非政府幫忙轉達。

白宮國安會印太事務協調總監坎伯2月28日在華府智庫活動提及穆倫訪團表示，美方派非官方代表團訪問台灣，是要強調「對維持和平與穩定持久支持的一致性訊息」。美國在台協會（AIT）昨聲明，穆倫一行人將與台灣資深官員和領袖會面，並就美台關係、區域安全，以及其他涉及雙方共同利益的重要議題進行討論。

國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）

穆倫代表團今天上午分別與蔡英文及賴清德會面交換意見，10時先見蔡英文，部分會談公開；11時30分與賴清德會面，預計全程採閉門會談，晚上則由蔡英文設宴接待。

蘇貞昌昨在立法院答詢時表示，此時此刻由拜登特別指派人士，都是國安、國防背景，相關層級之高，「一看就知道這不是突然來的」。國民黨立委李貴敏追問，有無談到軍購或其他項目？蘇揆表示，現在還沒開始談，美方也沒說要來談軍購。

據悉，代表團僅訪台30小時，但對於會面對象相當有規畫，來台前便表達希望與蔡英文及賴清德會談。代表團成員還包括國防部前政策次長佛洛諾伊、白宮前副國安顧問歐蘇莉文、白宮國安會亞洲事務前資深主任葛林、白宮國安會亞洲事務前資深主任麥艾文。

解放軍機緊貼海峽中線 挑釁意味濃

另外，拜登特使團抵台同日，中國大陸解放軍共有六架次進入西南防空識別區，包括空警500預警機、運8遠干機、直9反潛機、運8反潛機各一架次，另有兩架次殲16戰機緊貼海峽中線南側，航跡有穿越中線的態勢。其中，兩架次殲16戰機緊貼海峽中線南側穿越，被視為挑釁意味濃厚。