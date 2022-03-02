龐培歐接力抵台 美學者盼「避免批評拜登政府」

美國前國務卿龐培歐批評拜登總統，在台灣、大陸政策上軟弱。（Getty Images）

美國前國務卿龐培歐 今抵台訪問，美國學者期盼在俄烏衝突加劇之際，龐培歐能避免批評拜登 政府，讓北京看到美國團結支持台灣。另外，蔡英文 總統預計3日上午於總統府接見龐培歐，並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰其對提升台美關係的卓著貢獻。

龐培歐夫婦與曾任國務院政策規畫處中國小組組長的余茂春等人今晚抵台，預計5日離台，期間除會晤蔡英文之外，也將與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，以及台灣政、商、學界人士會面，並應遠景基金會邀請於4日出席演講活動。

美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）告訴本報系聯合報，希望龐培歐訪台能反映美國兩黨長期以來對台支持；中國大陸需要看到美國團結支持台灣，特別是考量到中國大陸與俄羅斯在烏克蘭問題上的「準同盟」關係。

AIT台北辦事處前副處長葛天豪（David Keegan）則說，預期龐培歐透過演說強調台灣的重要性，對抗中國大陸各種脅迫行動的重要性，以及台灣在美國政界獲得廣泛支持；他也希望龐培歐避免批評拜登的行動。

葛天豪指出，龐培歐可能呼籲採取更強而有力的措施，而這也符合共和黨代表的立場；若龐培歐試圖將台灣置於美國國內政治鬥爭之中，相信蔡英文能像過去一樣，巧妙地將台灣置於美國國內政治鬥爭之上。