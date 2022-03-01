從烏俄看兩岸 呂秀蓮籲檢討政策：別再抗中製造仇恨

前副總統呂秀蓮。（本報資料照片）

前副總統呂秀蓮 昨天228晚上副桃園燈會賞燈，她接受媒體採訪主動談及烏克蘭 戰爭，她表示，看到烏克蘭人民英勇愛自己國家，全台灣的人要超越黨派，要從烏克蘭人的精神學到反醒，我們嘴巴講愛台灣，有沒有準備要悍衛台灣，執政黨要檢討，一直叫大家「抗中保台」，抗中容易，如何保台？ 她呼籲不要再抗中、一天到晚刺激對象、製造仇恨，要用台灣人最美的神「和平與愛」來保護台灣，穩定區域。

呂秀蓮強調，許多民調顯示，台灣如果有戰爭，美國會出兵保護，「這是不切實際的」，大家必須要有很大的警覺，她希望國防部應該要比衛福部花更多宣傳，告訴人民如果發生戰爭，要如何保衛家園，更重要的是要檢討兩岸政策，不要繼續抗中、製造仇恨，要用最智慧、理性的方法，如何來改善兩岸關係，確保永續和平，她一直提倡和平中立，台灣在中美兩大強權之間，就是要走向中立之路，讓兩邊都不必緊張，還可擔任兩邊和平調解工作。

呂秀蓮看到桃園燈會之美，肯定桃園進步，她表示，228訂為和平紀念日，全台灣的人要用感恩的心看待，遠在歐洲的烏克蘭現在全國烽火連天，看到烏克蘭人民不分男女老幼捍衛自己的國土，我們要深切反省有真的保台嗎? 我們要如何保台？要用和平智慧方式來保護台灣，避免戰爭、投資 和平。

她也呼籲，台灣的姊妹要跟烏克蘭女性學到，烏克蘭第一個被攻克的蛇島13位英雄死亡，有11位是女兵，烏克蘭女性都挺身捍衛自己家園，台灣女性地位現在很平等，她提倡新女性運動50年，台灣女性在享受兩性平等時，也要懂國防意識，保衛家園不再是男性的事，她不希望有戰爭，如果沒有國防意識，要靠別人來保護嗎？

呂秀蓮語重心長說，我們不要小看自己，不管哪一黨、哪一派，台灣不要再陷入統獨紛爭，台灣過去努力的基礎，發生戰爭就會毀於一旦，看到烏克蘭戰爭緊張和英勇，我們更要團結，她將推動和平台灣年運動，要超越黨派，一起討論如何保護台灣，不要再抗中、一天到晚刺激對方、製造仇恨，要用台灣人最美的精神「和平與愛」來保護台灣、穩定區域，我們一定能做到。