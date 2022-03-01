我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視：烏俄2日可能第二次談判 地點改在波蘭、白俄邊界

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

從烏俄看兩岸 呂秀蓮籲檢討政策：別再抗中製造仇恨

記者曾增勳／桃園1日電
前副總統呂秀蓮。（本報資料照片）
前副總統呂秀蓮。（本報資料照片）

前副總統呂秀蓮昨天228晚上副桃園燈會賞燈，她接受媒體採訪主動談及烏克蘭戰爭，她表示，看到烏克蘭人民英勇愛自己國家，全台灣的人要超越黨派，要從烏克蘭人的精神學到反醒，我們嘴巴講愛台灣，有沒有準備要悍衛台灣，執政黨要檢討，一直叫大家「抗中保台」，抗中容易，如何保台？ 她呼籲不要再抗中、一天到晚刺激對象、製造仇恨，要用台灣人最美的神「和平與愛」來保護台灣，穩定區域。

呂秀蓮強調，許多民調顯示，台灣如果有戰爭，美國會出兵保護，「這是不切實際的」，大家必須要有很大的警覺，她希望國防部應該要比衛福部花更多宣傳，告訴人民如果發生戰爭，要如何保衛家園，更重要的是要檢討兩岸政策，不要繼續抗中、製造仇恨，要用最智慧、理性的方法，如何來改善兩岸關係，確保永續和平，她一直提倡和平中立，台灣在中美兩大強權之間，就是要走向中立之路，讓兩邊都不必緊張，還可擔任兩邊和平調解工作。

呂秀蓮看到桃園燈會之美，肯定桃園進步，她表示，228訂為和平紀念日，全台灣的人要用感恩的心看待，遠在歐洲的烏克蘭現在全國烽火連天，看到烏克蘭人民不分男女老幼捍衛自己的國土，我們要深切反省有真的保台嗎? 我們要如何保台？要用和平智慧方式來保護台灣，避免戰爭、投資和平。

她也呼籲，台灣的姊妹要跟烏克蘭女性學到，烏克蘭第一個被攻克的蛇島13位英雄死亡，有11位是女兵，烏克蘭女性都挺身捍衛自己家園，台灣女性地位現在很平等，她提倡新女性運動50年，台灣女性在享受兩性平等時，也要懂國防意識，保衛家園不再是男性的事，她不希望有戰爭，如果沒有國防意識，要靠別人來保護嗎？

呂秀蓮語重心長說，我們不要小看自己，不管哪一黨、哪一派，台灣不要再陷入統獨紛爭，台灣過去努力的基礎，發生戰爭就會毀於一旦，看到烏克蘭戰爭緊張和英勇，我們更要團結，她將推動和平台灣年運動，要超越黨派，一起討論如何保護台灣，不要再抗中、一天到晚刺激對方、製造仇恨，要用台灣人最美的精神「和平與愛」來保護台灣、穩定區域，我們一定能做到。

烏克蘭戰爭，桃園燈會桃花林主燈秀「烏克蘭國旗色」 祈願和平。（記者曾增勳／翻攝）
烏克蘭戰爭，桃園燈會桃花林主燈秀「烏克蘭國旗色」 祈願和平。（記者曾增勳／翻攝）
前副總統呂秀蓮（右一）看桃園燈會受訪呼籲執政黨要檢討，不要再抗中、一天到晚刺激對...
前副總統呂秀蓮（右一）看桃園燈會受訪呼籲執政黨要檢討，不要再抗中、一天到晚刺激對象、製造仇恨。（記者曾增勳／翻攝）

烏克蘭 呂秀蓮 投資

上一則

促轉會提級 在野：違背正義 蔣萬安促公開政治檔案

下一則

禁養比特犬 違者最高可罰25萬 各地傳出棄養潮

延伸閱讀

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？
世界整點快訊╱世界最大飛機陣亡 烏克蘭：毀於俄軍砲火

世界整點快訊╱世界最大飛機陣亡 烏克蘭：毀於俄軍砲火
台軍方情報失靈 誤判俄烏不會開戰

台軍方情報失靈 誤判俄烏不會開戰
曾志願參加烏東戰事 烏克蘭「國民女兵」陣亡網友不捨

曾志願參加烏東戰事 烏克蘭「國民女兵」陣亡網友不捨

熱門新聞

全民健保連續收支失衡，必須調整健保費率，擬廢除停保制、調高投保上限。（本報資料照片）

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

2022-02-22 20:43
(圖:指揮中心提供)

台3/7起可在家1人1戶隔離 檢疫天數縮至10日

2022-02-24 12:47
福山26日在蔣經國總統圖書館視訊演講，他認為台灣廢除徵兵制，現在看來是「非常不幸的決定」。（記者許正宏／攝影）

美重量級學者福山：擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭

2022-02-27 11:03
長榮國際股份有限公司舉行股東臨時會，張榮發兒子張國明（左二）、女婿鄭深池（左三）等進入股東會場前與幕僚交換意見。(記者潘俊宏／攝影)

長榮王國變天 張國煒母改支持大房弟弟派逆轉勝

2022-02-25 07:26
國安會前秘書長蘇起出席兩岸基金會新書發表會表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係，這是我方的生存之道，烏克蘭的教訓就在眼前了。（記者林俊良／攝影）

蘇起：台灣要好好處理大國關係 烏克蘭教訓就在眼前

2022-02-22 19:49
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。(圖:北市府提供)

今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙

2022-02-25 08:26

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬