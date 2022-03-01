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俄烏緊張 拜登跨黨派特使團快閃訪台 「展現堅定支持」

台灣新聞組／台北1日電
美軍參謀首長聯席會議前主席穆倫將率團訪問台灣。（美聯社）
美軍參謀首長聯席會議前主席穆倫將率團訪問台灣。（美聯社）

路透從華府發出的獨家報導指出，美國總統拜登2月28日將派代表團訪問台灣，成員包括卸任的美國國防與國安官員，料將由美國參謀首長聯席會議前主席穆倫（Mike Mullen）率團。路透說，這顯示拜登政府在俄國侵略烏克蘭之際表達對台灣的支持。

穆倫是退役海軍上將，曾在美國前總統布希和歐巴馬任內擔任參謀首長聯席會議主席。其他訪台代表團成員包括布希政府的副國家安全顧問歐蘇利文（Meghan O'Sullivan）、歐巴馬政府國防部政策次長佛洛諾依（Michele Flournoy）、白宮國家安全會議前亞洲事務資深主任葛林（Mike Green）和麥艾文（Evan Medeiros）。拜登政府一名資深官員說，這個代表團意在「展現我們對台灣持續堅定的支持」。

這名美方官員不願說明訪問時機是否受到俄國侵略烏克蘭影響。這名資深官員說：「選擇這五位人士訪台，是釋出關於美國兩黨對台灣及其民主承諾的重要訊息，並展現拜登政府對台灣更大的承諾仍堅若磐石。」

這名官員說，美國將把「任何不是藉由和平手段決定台灣未來的行動，視為對西太平洋和平與安全的威脅，美國將維持能力，以抵抗任何憑武力或其他脅迫形式，損害台灣人民安全、社會或經濟體系的行為。」

總統府昨晚證實說，訪團成員涵蓋民主、共和兩黨的卸任高層國安官員，充分展現美國對印太區域局勢的高度重視，及美國跨黨派對台灣高度共識的支持。

代表團預料將在3月1日下午抵達台灣，待到3月2日傍晚，計畫與蔡英文總統、國防部長邱國正等高級官員會晤。

穆倫率領的代表團，是去年4月以來拜登政府派出的第一個公開訪問台灣的前官員團體。拜登去年4月以紀念「台灣關係法」42周年為名，派前聯邦參議員陶德，率兩黨兩位前副國務卿阿米塔吉和史坦伯格組成非官方代表團訪台，會晤蔡英文總統等政府官員。

總統府發言人張惇涵及外交部表示，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團，將於3月1至2日搭乘行政專機訪問台灣，總統府表達竭誠歡迎，並向拜登總統及美國政府對台灣的堅定支持表達誠摯感謝。

蔡英文總統預計3月2日上午於總統府接見訪團，並於當天設晚宴接待，雙方將就台美關係及國際區域局勢等各項重要議題深度交流。

國民黨主席特別顧問、國際部主任黃介正昨晚回應，國民黨對於美方重視台海和平與穩定，感到欣慰、也歡迎前任國防及國安官員來台訪問。呼籲民進黨政府應本於建立朝野共識，共同捍衛台灣安全的立場，安排穆倫訪團與國民黨相關人士會晤。

歐巴馬政府國防部政策次長佛洛諾依是代表團成員。（路透資料照片）
歐巴馬政府國防部政策次長佛洛諾依是代表團成員。（路透資料照片）

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