蔡英文稱台烏不同挨批苟安 馬英九：台遇襲美不會出兵

前總統馬英九說，美國對中華民國的態度是出售武器、情報，但是不會出兵協助防衛。（本報資料照片）

俄、烏開戰，蔡英文 總統宣稱，烏克蘭 與台灣的局勢本質不同。前台南縣長蘇煥智痛批，這是一個無知、阿Q的心態，完全與國際戰略觀點背離；台灣民意基金會董事長游盈隆則認為，蔡政府刻意將這項話題窄化成錯假消息，作法愚蠢；對於台灣未來若遇到類似狀況，美國會不會幫忙？前總統馬英九 直言「美國不會出兵」。

本報系聯合報報導，前總統馬英九27日出席「緬甸歸僑協會春節團拜」活動，被問到對於俄羅斯侵入烏克蘭，美國多次表態不會介入，態度如此保留，是否擔心台灣未來遇到類似的狀況，美國不會幫忙？馬英九說，「美國對中華民國的態度是出售武器、情報給我們，但是不會出兵」。

國民黨文傳會副主委林家興表示，俄烏情勢帶給台灣最重要的啟示正是國家安全不能依賴他人，國內必須團結展現抗敵決心，執政黨不思考完備國防政策，還藉此對國民黨不實誣衊，忙著在內部製造敵人、轉移焦點，實在令人遺憾。

台北中國時報報導，蘇煥智表示，提出「今日烏克蘭、明日台灣」概念者，都是國際重要的政治領袖及軍事戰略家，例如英國首相強森、美國前總統川普及美國國務卿布林肯，蔡英文卻刻意說不是如此，不只是阿Q，根本是苟安的心態。

蘇煥智認為，雖然台灣與烏克蘭有些基本差異，但同樣面對兩大威權超級大國，也同樣居於重要戰略地位，武力統一方面的壓力是完全相同。至於兩者局勢的差異，也並非絕對不能克服。

蘇煥智痛批，蔡英文現在的態度，與烏克蘭總統澤倫斯基完全一樣，粉飾太平，沒有充分面對解放軍高科技、閃電戰的認知、決心、意志與準備，更可惡的，她還批愛台人士的憂慮是假消息、認知戰、影響社會民心士氣。

游盈隆表示，北約、歐盟和美國這次表現軟弱自私，眼睜睜看著俄軍入侵烏克蘭。他說，俄烏戰爭爆發後，「今日烏克蘭，明日台灣」的臆測迅即傳開，蔡英文忙著駁斥這項傳聞，並將其定性為「錯假消息」，大概是擔心台灣民心士氣受到俄烏戰爭的嚴重打擊。即使如此，「今日烏克蘭，明日台灣」的說法已如野火燎原，顯非蔡政府及相關大員所能防堵。

游盈隆認為，如果台灣真的面臨中共侵略，台灣要如何避免成為一個受苦受難的國家？蔡英文及其政府有責任、有義務告訴台灣人民為何那樣悲慘的事情不會發生，而不是以「錯假消息」輕輕帶過。