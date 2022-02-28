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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

台軍方情報失靈 誤判俄烏不會開戰

台灣新聞組／台北28日電
國民黨主席朱立倫27日表示，台灣會不會成為下一個烏克蘭，就看自己有沒有堅定的自主國防。（記者陳正興／攝影）
國民黨主席朱立倫27日表示，台灣會不會成為下一個烏克蘭，就看自己有沒有堅定的自主國防。（記者陳正興／攝影）

國民黨主席朱立倫昨日出席緬甸歸僑協會春節團拜，針對烏俄情勢引發台人擔憂兩岸關係發展、關注美國是否援台時指出，台灣要「做好自己國防準備，絕對不能依賴別人」。此外，軍方透露，國防部長邱國正某次主持會議，曾問俄烏會不會開戰？參謀本部情報單位說不會，隔未多久，俄羅斯即全面進攻烏克蘭

台北中國時報報導，軍方官員說，台軍方情報單位主要是與美國等西方國家交換情報，無法蒐集到俄方情資，如果只憑片面資訊做情研分析，便可能誤判。

雖然軍方未能料準俄軍動態，據透露，邱國正並未責備情報相關部門。前參謀本部情報次長楊靜瑟明日將接軍情局長，此人事調動與判斷俄烏是否開打無關。

一位軍方官員說，美方表面希望俄烏不要打，實際上，俄烏開打才符合美國國家利益，情報單位如果只依靠片面資訊，情研分析便可能有所出入。

俄烏戰爭在台灣引起高度重視，主因是身處類似情況的自我投射，台灣人關注重點幾乎都在美國及北約始終不願派兵助烏，這也觸碰到蔡政府內心深處最脆弱又敏感的議題：「如台海軍事衝突，美日會不會直接介入？」

蔡政府為安定民心，國防部昨再度發布「萬全準備、確保國家安全」影片，這是俄烏開戰後第二次發布，也是認知作戰一環，用意是強調台灣與烏克蘭不同。

本報系聯合報報導，面對烏克蘭遭俄羅斯入侵，引發台人擔憂兩岸關係發展、關注美國是否援台，朱立倫27日受訪時指出，台灣會不會成為下一個烏克蘭，就看自己有沒有堅定的自主國防，「做好自己國防準備，絕對不能依賴別人」。不過當媒體問到是否同意恢復徵兵制、延長兵役，他說，最重要的是讓軍人獲得更多保障，且國民黨將在這會期提兵役法與後備軍人條例的修正。

朱立倫強調國民黨反對任何的戰爭、反對任何的入侵，但自己要做好國防準備，絕對不能依賴別人；其次區域的和平需要彼此對話交流，惡意的挑釁造成衝突，只會最後變成戰爭，呼籲各方都能節制，並再次強調，國家安全、和平交流，是國民黨最重要的主張。

國民黨 烏克蘭 國防部

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