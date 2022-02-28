前日相安倍：美應捨棄模糊 表明防衛台灣

日本前首相安倍晉三表示，美國應捨棄對台採取的「戰略模糊」政策，有必要明確表達防衛台灣。（本報資料照片）

日本 前首相安倍晉三27日在電視節目上表示，「台灣發生事態就是日本發生事態」，美國應毅然捨棄對台採取的「戰略模糊」政策，有必要明確表達防衛台灣。

日本富士新聞網報導，就在節目播出前，北韓又試射彈道飛彈，被問到北韓為何在俄羅斯入侵烏克蘭 時試射，安倍說，「利用這樣的情勢製造動亂，是當然也是可以預想到的」。

有關讓外界憂慮會跟俄羅斯一樣「以武力片面改變現狀」的中國大陸可能入侵台灣，安倍再度強調「台灣發生事態就是日本發生事態」。

談到美國在台灣問題上採取「戰略模糊」政策，安倍認為，台灣共享普遍價值觀，「美國應毅然捨棄模糊」，有必要明確表達防衛台灣。

美國對台海的戰略模糊政策，就是美方刻意不表明中國大陸武力犯台時是否會派兵援台。越來越多美國專家呼籲美國應放棄戰略模糊，向北京表明若武力犯台美軍必定有所回應，才能嚇阻中方。但反對改變這項政策的一派認為，給台灣白紙黑字的防衛承諾會很危險，美國恐因台灣宣布獨立被迫捲入戰火，也給北京一個武力犯台理由，因為這等同外國軍隊插手兩岸問題。

每日體育報導，安倍在節目上被問到俄國總統普亭 決定入侵烏克蘭的意圖時說，普亭「絕不容許北約組織繼續擴大，甚至擴大到烏克蘭」。

安倍過去曾跟普亭會談27次，安倍說，在這些會談中曾感受到普亭不信任俄美關係。

安倍推測普亭的想法說，「明明不應該讓北約擴大，卻可能在波蘭部署終端高空防衛系統（THAAD）」，站在普亭角度來看，這次是從俄羅斯防衛及確保安全觀點發動的行動。

被問到普亭過去是否曾說過「北約不遵守約定」，安倍說，「在只有兩人的情況下多次提到」。也因為普亭多次提到這樣的看法，安倍補充說，「我認為他這樣的想法應該很強烈才是」。