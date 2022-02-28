響應美國制裁 台積電暫停供貨俄羅斯

俄羅斯入侵烏克蘭引發國際譴責與制裁，台積電響應暫停供貨俄國。（本報資料照片）

俄羅斯 入侵烏克蘭引發國際譴責與制裁，以美國為首的國家祭出對俄國 出口管制，傳出台積電 、英特爾、超微等皆已響應。業界預期，大廠暫停出口俄國，包含限制俄國買家經由中國大陸市場採購美方品牌核心處理器（CPU）同步將受限，牽動PC、國防等相關領域業務。

根據統計，俄羅斯是台灣半導體第35大出口國。台經院指出，2021年俄羅斯占台灣半導體整體出口額約5.6億新台幣（約2000萬美元），占比僅0.01%。業界研判，相關事件預料對台積電出貨影響不大，但對於完全仰賴半導體進口的俄羅斯而言，國際大廠暫停供貨將是一大重創。

對於暫停出貨俄羅斯，台積電昨日重申，該公司一向遵循法規。至昨日截稿前，英特爾、超微尚未直接評論暫停出口俄羅斯議題。

華盛頓郵報披露，拜登政府24日宣布制裁措施，表示將切斷俄國半數高科技產品進口，打斷俄國經濟多元化與支撐軍事的能力後，不具名消息人士透露，台積電已完全停止供貨予俄國及其上游供應商。

報導指出，台積電不再製造出貨的客戶是俄國特殊應用晶片商Elbrus。報導引述英國國防情資公司詹氏公司的電子學專家提科斯的談話指出，俄國軍事與維安部門在部分運算用途上採用Elbrus晶片，他形容，失去台積電的晶片協助，對俄國而言不啻為「重創」。

業界人士透露，Elbrus在台積電的投片量僅數千片，且俄國主要軍民兩用核心CPU多數仍採用英特爾平台，伴隨英特爾積極配合出口管制措施，也將會連動供應鏈相關調整。

供應鏈與外電提到，因應出口管制俄羅斯政策將生效，英特爾與超微在美國以外相關辦事處也已通知相關通路廠商、合作夥伴禁止向出口管制清單上的俄羅斯對象供應處理器。

美國商務部產業安全局資訊發布新聞稿指出，針對俄羅斯的出口管制措施產品包含半導體、電腦、電信、通訊安全設備、雷射和感測器，並將49個俄羅斯軍用對象納入實體清單。歐盟、日本、澳洲、英國、加拿大和紐西蘭也已宣布實施基本類似的限制。

對於台積電等台灣半導體廠參與制裁俄羅斯，經濟部昨日表示，有關烏克蘭情勢，台灣已配合國際民主國家陣營，對俄羅斯啟動制裁，目前已依據防止武器擴散的「瓦聖納協議」，對輸往俄羅斯的產品進行嚴格審查。