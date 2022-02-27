台積電響應美國制裁 停止向俄國出貨晶片

台積電。（本報資料照片）

俄羅斯入侵烏克蘭，美國祭出制裁反制，包括台積電 在內的全球電腦晶片 業者已開始停止向俄國 銷售。

「華盛頓郵報」（Washington Post）今天報導，拜登政府24日宣布制裁措施，表示將切斷俄國半數高科技產品進口，打斷俄國經濟多元化與支撐軍事的能力。

拜登政府表示，美國主要盟邦同樣實施這項禁令，以阻斷航太與海洋產業中防衛等高科技買家的貨源，而非封鎖消費性電子產品的供貨。

不具名消息人士表示，台積電已完全停止供貨予俄國及其上游供應商，同時仔細研究制裁措施，確保完全遵守。

台積電在聲明中指出，公司「將致力遵守剛宣布的新出口管制規定」。

總部在美國紐約的晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）也說，已開始遵守制裁措施。格羅方德的全球政府事務與貿易主管萊曼（Karmi Leiman）表示，公司有套制度能檢討並封鎖禁止向俄國輸出的銷售，不過這家公司對俄國買家的銷售額「不大」。

英特爾（Intel）也說，「將遵守所有出口規範和制裁」，包括針對俄羅斯的新出口管制措施。

分析師表示，出口禁令對俄羅斯影響甚大，原因是俄國並不量產消費性電子產品或晶片，尤其是不製造先進計算所需的最高階半導體，這領域幾乎由台灣、韓國、美國、歐洲、日本包辦。

台積電加入制裁行列尤其重要，因為包含最先進製程在內，台積電是全球最大晶片製造商。

知情人士表示，台積電不再製造出貨的晶片，是在俄國設計的Elbrus品牌半導體。

英國國防情資公司詹氏公司（Janes）的電子學專家提科斯（Kostas Tigkos）表示，俄國軍事與維安部門在部分運算用途上採用Elbrus晶片，他形容，失去台積電的晶片協助，對俄國而言不啻為「重創」。

美國半導體協會（Semiconductor Industry Association）執行長紐佛（John Neuffer）則說：「這些新規定對俄羅斯衝擊固然大，但根據世界半導體貿易統計公司（World Semiconductor Trade Statistics, WSTS），俄國直接消費的半導體量不大，只占全球晶片採購量的不到0.1%。」