俄烏開戰敏感時刻…解放軍火箭旅 疑放高空氣球探台灣

解放軍負責攻台的火箭旅疑施放高空氣球飛越台灣，被台灣遠程雷達掌握。（記者洪哲政／攝影）

俄烏開戰敏感時刻，軍方掌握疑為解放軍 負責攻台的駐福建遠程火箭旅，近期持續對台灣本島北部與中部上空施放高空氣球，迄今至少已有四批氣球自台灣陸域高空飄過；國防部 昨表示，研判應為氣象科研使用，將持續嚴密監控。有專家指大陸此舉不尋常，但也有專家認為應先核實是否確為解放軍施放。

空軍昨日也公布，解放軍八架次軍機昨天襲擾台灣防空識別區西南空域，空軍依慣例派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離 ，防空飛彈追監。

軍方消息披露，空軍遠程雷達期監控發現，位於中國大陸福建省的解放軍72集團軍遠程火箭旅，自農曆年後陸續對台灣北部至中部施放高空氣球，高度約1萬至9000呎左右，空軍陸續在基隆、桃園、新竹上空偵獲。近日在俄烏開戰的敏感時刻，又發現解放軍施放的氣球飄過台中高空，各批氣球飄過本島上空後，持續進入東北部海域上空。

解放軍負責攻台的火箭旅疑施放高空氣球飛越台灣。（取材自中國軍事網）

解放軍東部戰區72集團軍是負責攻台的部隊，所轄遠程火箭旅部署在福建，目前配備射程達650公里的PHL-03遠程多管火箭砲，福建平潭直線距離台灣空軍基地僅140公里。

國防部曾在「國防報告書」披露，台海當面的解放軍部隊已部署此型多管火箭，結合其海空軍及火箭軍執行各式飛彈驗證，火力已可涵蓋台灣本島，且觀察近年火箭軍大規模聯合火力打擊模式，「已具首波癱瘓性突擊與威懾效果」。

國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，這類氣球極易被空軍雷達偵獲，去年美軍在夏威夷上空也曾偵獲這類氣球，當時甚至派遣F-22戰機升空察看，但也無法確認來源。台灣農曆年後均為東北季風籠罩，天候不佳，是否一定是解放軍施放，還待進一步核實。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，大陸此舉並不尋常，高空氣球是否將造成危害？此舉若已累積多次，國防部應立即召集專家研判其意圖，迅速決定如何因應處置。

國防安全研究院國安所研究員劉蕭翔說，大陸極可能與俄國結盟，美國屆時是否有能力應付歐亞大陸兩場危機不得而知，台灣應未雨綢繆、提早防範。