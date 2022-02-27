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蔡政府喊制裁俄羅斯 前大使稱不恰當：除非美國要求

台灣新聞組／台北27日電
俄羅斯入侵烏克蘭，引發歐美國家制裁。圖為一名烏克蘭士兵26日經過一輛被毀的軍用卡車。（美聯社）
俄羅斯入侵烏克蘭，引發歐美國家制裁。圖為一名烏克蘭士兵26日經過一輛被毀的軍用卡車。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭，歐美國家對俄羅斯祭出制裁，台灣也跟進。學者認為，台灣急著表態，時機點讓人難以參透。另有前外交官表示，台灣這麼早就喊出制裁並不恰當，「除非是美國要求我們這樣做」。

台北中國時報報導，政大外交系副教授黃奎博表示，制裁分為兩個觀察面向，第一個是要不要制裁？第二個是什麼時候制裁？台灣對俄制裁沒有絕對的好處或壞處，但是不能排除「戰鬥民族」有仇必報的個性，未來會不會給台灣帶來什麼惡果？

黃奎博指出，台灣是全亞洲第二個喊出要制裁俄羅斯的國家，美國其他在亞洲的盟邦都還沒講話，台灣就急著表態，這個時機點讓人難以參透。或許民進黨政府看到的是另一個面向，就是堅定站隊美國，渴望美國能繼續給予台灣關愛的眼神。

駐史瓦帝尼前大使、民眾黨國際事務委員會主任委員趙麟則表示，俄烏戰爭看來應會持續一段時間，台灣這時候應該冷靜觀察，這麼早就喊出制裁並不恰當，「除非是美國要求我們這樣做」。

趙麟認為，這場戰爭是美歐俄的地緣政治角力大事，美國會要求歐洲國家、五眼聯盟、甚至是日本這種最親密的盟友呼應制裁，但是不太可能會要求台灣跟進制裁，更何況台灣又能制裁俄羅斯什麼？趙麟表示，如果不是美國要求的話，那就是我們自己湊上去，刻意做給美國人看的，只是這樣在國際間看起來，這樣的行為就好像台灣在自我抬舉一樣。

本報系聯合報報導，民進黨選舉對策委員會昨由召集人蔡英文總統召集會議，蔡英文在會中表示，民進黨作為執政黨，近期執政團隊的首要工作，仍是持續掌握烏克蘭局勢動態，因應各項變局，執政團隊會維持國家安全、經濟穩定及社會民心安定。蔡英文表示，在面對國際變局的此時此刻，所有同志務必團結一致、守護台灣，不負人民期待。

俄羅斯 蔡英文 民進黨

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