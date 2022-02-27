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說防衛台灣靠自己卻不徵兵 林濁水批政府「太扯」

台灣新聞組／台北27日電
民進黨前立委林濁水。(本報資料照片)
民進黨前立委林濁水。(本報資料照片)

美國重量級學者法蘭西斯．福山直言台灣自衛決心不如烏克蘭，並說台灣廢除徵兵制是「非常不幸的決定」，前立委林濁水認為福山說得一點都不錯。林濁水表示，台灣民眾決戰意志不如烏克蘭，藍綠領袖既然說要靠自己（防衛台灣），卻不恢復徵兵制，「太扯」。

林濁水在臉書發文指出，烏克蘭是美國頭痛的戰略邊緣地帶，台灣卻身處印太戰略軸心，更是經濟戰科技戰樞紐位置，地位比冷戰前期還重要百倍。美國為保自己利益，沒有棄台的理由，台灣切勿妄自菲薄。林濁水同時表示，但台灣有兩點要警惕，首先是民眾決戰意志不如烏克蘭，藍綠領袖既然說要靠自己，卻不恢復徵兵制。其次是藍綠對立猶如東西烏克蘭對立，領䄂說和解卻毫無誠意。「尊蔣經國」名為和解實為收割，反激化矛盾。

林濁水指出，防禦決心展現在台灣的軍事政策上，台灣過去採徵兵制，後來因應社會民情調整廢除。馬扁推動募兵時民意的確如此，但是如今抗中保台意識上升，民調顯示多數人希望恢復徵兵制，「不幸蔡英文故做不知狀」，所以台灣人自衛決心雖不如烏克蘭，但還也改善，台灣的問題「出在高層政客」。林濁水最後表示，祈禱上帝讓民眾覺醒，給領袖們強大壓力，否則太驚險。

烏克蘭 民調 蔣經國

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