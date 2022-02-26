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烏克蘭官員：俄軍約3500人傷亡 未再挺進基輔

俄烏開戰敏感 台證實共軍高空氣球飄進台灣上空

記者洪哲政／台北報導
台灣空軍遠程雷達發現共軍高空氣球進台灣領空。記者洪哲政／攝影
台灣空軍遠程雷達發現共軍高空氣球進台灣領空。記者洪哲政／攝影

共軍負責攻台的福建遠程火箭旅，近期疑持續對台灣本島北部與中部上空施放高空汽球，直至日前至少已有四批汽球自台灣本島陸域高空飄過。對此，國防部26日證實「均有所掌握」，研判是氣象科研使用，將持續嚴密監控。

軍方消息披露，空軍遠程雷達監控發現，位於中國福建省72集團軍遠程火箭旅自農曆年後，陸續對台灣北部至中部施放高空汽球，高度約1萬至9000英尺左右，空軍陸續在基隆、桃園、新竹上空偵獲，近日在俄烏開戰的敏感時刻，又發現共軍施放的汽球飄過台中高空，各批汽球飄過本島後，持續進入東北部與東部海域上空。

對此，國防部26日證實表示，空軍均對其動向有所掌握，研判應為氣象科研使用，並將持續嚴密監控。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，中共此舉並不尋常，高空汽球飄進台灣領空，是否將造成危害？尤其此舉若已累積多次，國防部應立即召集專家研判中共意圖，迅速決定如何因應處置。

國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則表示，這類氣球極易被空軍雷達偵獲，去年美軍在夏威夷上空也曾偵獲這類汽球，當時甚至派遣F-22戰機升空察看，但也無法確認來源。

他研判，台灣農曆年後均為東北季風籠罩，天候不佳，東北季風範圍最高約在3000公尺，若此為共軍釋放的氣球，至少要飛在3000公尺以上才能進入台灣陸域上空，1萬至9000英尺的氣球是否一定是共軍所施放，他認為要進一步核實。

東部戰區72集團軍是負責攻台的共軍部隊，所轄遠火旅據信部署在福建，目前配備射程達650公里的PHL-03遠程多管火箭砲。國防部曾在「國防報告書」中披露，台海當面的解放軍陸軍部隊已部署此型多管火箭，結合其海空軍及火箭軍執行各式飛彈驗證，火力已可涵蓋台灣本外島，且觀察近年火箭軍大規模聯合火力打擊模式，「已具首波癱瘓性突擊與威懾效果」。福建平潭直線距離距台灣空軍基地僅140公里。

此外，美軍一艘神盾級飛彈驅艦26日航經台灣海峽，未經證實的消息指出，共軍曾自陸岸起飛一架武直10攻擊直升機迫近美艦，雙方對峙。

空軍遠程雷達偵獲疑中共高空氣球進入台灣陸域上空。圖為台灣北海岸部署AN/FPS-...
空軍遠程雷達偵獲疑中共高空氣球進入台灣陸域上空。圖為台灣北海岸部署AN/FPS-117雷達的老梅空軍雷達站。記者洪哲政／攝影

共軍 國防部 中共

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