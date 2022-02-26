我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

持台胞證可搭陸撤僑包機 台外交部批政治操弄

台灣新聞組／台北26日電
俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，基輔市區滿目瘡痍。（路透）
俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，基輔市區滿目瘡痍。（路透）

中國大陸駐烏克蘭大使館昨日凌晨發出緊急通知直指，烏克蘭國內局勢急劇惡化，為準備分批包機接返有關事宜，現開始人員登記。搭乘包機根據自願原則。登記人員必須持有中國護照或旅行證（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證）。也就是說，中國包機撤僑的對象包含台灣人。台灣陸委會對此表示，對於僑民早有安排，完全不需要中國越俎代庖。

綜合媒體報導，陸委會副主委、發言人邱垂正表示，中國經常用海外救援來吃台灣豆腐，台灣對於國人予以協助會更加親切直接，國人不會去尋求中國大使館協助。外交部透過新聞稿說明，駐俄羅斯代表處已安排一輛撤僑巴士以陸路方式自烏克蘭首都基輔啟程，預計將有18人同車撤往烏克蘭西邊較安全地區。台灣駐波蘭代表處已做好準備，派員前往烏、波邊境等候，協助處理進入波蘭國境事宜。

外交部強調，關於中國駐烏克蘭大使館公告將安排載送包含台灣人在內的撤僑專機離烏，再次證明中國政府藉烏克蘭國難，操弄政治宣傳及惡意散布錯假訊息，企圖詆毀我國政府形象及貶損外交部保僑護僑的努力。

外交部在俄烏戰事爆發前已8度發布旅遊警示，不斷呼籲在烏台灣人儘速離開烏克蘭，或前往西烏地區避難。歐江安表示，減計已自行離開烏克蘭國境的10位台灣人，目前在烏國境內經統計共有33人（向西撤離者有18人、西烏有2人、另滯留基輔等其他地區有13人）；自烏克蘭動盪情勢加劇後，外交部自2月25日起陸續接獲旅烏台灣人在台家屬的聯繫通報，外交部均已轉知駐處即刻聯繫瞭解台灣人確保其安全狀況。

烏克蘭 大使館 邊境

上一則

逼道歉如洗門風 大法官：打擊人格

下一則

憲法法庭判決：強制抽血酒測、強制登報道歉 違憲

延伸閱讀

烏克蘭基輔市區已傳出戰鬥聲響 澤倫斯基仍拒絕離開

烏克蘭基輔市區已傳出戰鬥聲響 澤倫斯基仍拒絕離開
烏總統提議談判 俄外交部：隨時可能開始 但別甩花招

烏總統提議談判 俄外交部：隨時可能開始 但別甩花招
旅烏台人：防空警報狂響 躲防空洞避難 狀態完全失控

旅烏台人：防空警報狂響 躲防空洞避難 狀態完全失控
台外交部啟動撤僑 18人連夜搭巴士往烏克蘭西部

台外交部啟動撤僑 18人連夜搭巴士往烏克蘭西部

熱門新聞

全民健保連續收支失衡，必須調整健保費率，擬廢除停保制、調高投保上限。（本報資料照片）

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

2022-02-22 20:43
(圖:指揮中心提供)

台3/7起可在家1人1戶隔離 檢疫天數縮至10日

2022-02-24 12:47
臉書粉絲專頁「老高漫談臉書專頁」版主去年6月3日貼文指出，一度想代表中央疫情指揮中心向這個「美國在台機構的人」宣達口罩令。圖／取自臉書「老高漫談臉書專頁」

獨／美軍「特戰合作組」駐台 他口罩沒戴好被曝光

2022-02-20 09:18
長榮國際股份有限公司舉行股東臨時會，張榮發兒子張國明（左二）、女婿鄭深池（左三）等進入股東會場前與幕僚交換意見。(記者潘俊宏／攝影)

長榮王國變天 張國煒母改支持大房弟弟派逆轉勝

2022-02-25 07:26
國安會前秘書長蘇起出席兩岸基金會新書發表會表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係，這是我方的生存之道，烏克蘭的教訓就在眼前了。（記者林俊良／攝影）

蘇起：台灣要好好處理大國關係 烏克蘭教訓就在眼前

2022-02-22 19:49
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。(圖:北市府提供)

今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙

2022-02-25 08:26

超人氣

更多 >
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判
喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍
影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命

影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命
俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局
英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人