持台胞證可搭陸撤僑包機 台外交部批政治操弄

俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，基輔市區滿目瘡痍。（路透）

中國大陸駐烏克蘭大使館 昨日凌晨發出緊急通知直指，烏克蘭國內局勢急劇惡化，為準備分批包機接返有關事宜，現開始人員登記。搭乘包機根據自願原則。登記人員必須持有中國護照或旅行證（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證）。也就是說，中國包機撤僑的對象包含台灣人。台灣陸委會對此表示，對於僑民早有安排，完全不需要中國越俎代庖。

綜合媒體報導，陸委會副主委、發言人邱垂正表示，中國經常用海外救援來吃台灣豆腐，台灣對於國人予以協助會更加親切直接，國人不會去尋求中國大使館協助。外交部透過新聞稿說明，駐俄羅斯代表處已安排一輛撤僑巴士以陸路方式自烏克蘭首都基輔啟程，預計將有18人同車撤往烏克蘭西邊較安全地區。台灣駐波蘭代表處已做好準備，派員前往烏、波邊境 等候，協助處理進入波蘭國境事宜。

外交部強調，關於中國駐烏克蘭大使館公告將安排載送包含台灣人在內的撤僑專機離烏，再次證明中國政府藉烏克蘭國難，操弄政治宣傳及惡意散布錯假訊息，企圖詆毀我國政府形象及貶損外交部保僑護僑的努力。

外交部在俄烏戰事爆發前已8度發布旅遊警示，不斷呼籲在烏台灣人儘速離開烏克蘭，或前往西烏地區避難。歐江安表示，減計已自行離開烏克蘭國境的10位台灣人，目前在烏國境內經統計共有33人（向西撤離者有18人、西烏有2人、另滯留基輔等其他地區有13人）；自烏克蘭動盪情勢加劇後，外交部自2月25日起陸續接獲旅烏台灣人在台家屬的聯繫通報，外交部均已轉知駐處即刻聯繫瞭解台灣人確保其安全狀況。