新聞評論／制裁俄國 蔡政府嫌自己戲分太少？

蔡政府制裁俄國，台積電將再被推上火線？（本報資料照片）

俄羅斯總統普亭對烏克蘭 發動外科手術式的精準炮火攻擊，隨即派軍攻打其首都基輔，烏國民眾紛紛倉皇逃難。對此，歐美各國陸續對俄羅斯祭出經濟及金融制裁措施，但因強度不足及反應落後，普亭似乎完全不以為意。在此之際，傳出蔡政府開會研商要如何加入國際制裁行動，限制廠商對俄出口晶片 。此舉除了「湊熱鬧」，究竟有何意義，讓人費解。

觀察目前西方國家對俄羅斯的制裁，話雖然說得很狠，但實際出手卻相當保守。以美國為例，主要是凍結俄國 幾家大型銀行及普亭親信在美國的資產，但並未如先前揚言的將俄國逐出SWIFT金融網路，使其無法進行國際金融交易。德國則是叫停俄國的「北溪二號」天然氣管線，但自己得忍受供氣不足之苦；英國則更可笑，僅制裁五家俄國銀行及三名俄國富翁。不斷居間穿梭斡旋的法國總統馬克宏，則迄未宣布具體制裁措施。

試想，如果圍觀的西方要角們祭出的制裁不過爾爾，遙遠的台灣卻在這裡磨刀霍霍要跟進出手，蔡政府到底意欲何為？又能發生什麼實質影響？諷刺的是，當蔡政府傳出要採「晶片制裁」時，經濟部長王美花宣稱「很快會有作為」；但台灣晶片業者卻稱，「我們沒有俄國客戶」，也懷疑此舉能有什麼成效。換言之，政府急著想蹭一下這場國際大戲的熱度，讓自己在制裁舞台上露個小臉；更對美國的政策表示積極配合，以凸顯台灣是所謂「民主同盟」的一員，於是晶片再度成為政策工具，擔任政治與外交的重要角色。

相對而言，日本要跟進歐美的金融制裁，也包括管制晶片出口至俄；日本是開亞洲「第一槍」的先鋒，或者它覺得有必要搶這個位置，以示與歐美並肩行動。但日本官員稱，若禁止晶片出口，俄國「恐受重擊」；此一說法，則可能誇大其詞。原因是，俄國近年發展多元貿易，歐盟雖仍是其最大貿易對象，但就國別而論，中國大陸所占貿易比重已達19.3％，遠高於第二名德國的7.4％。到上月底止，俄國的外匯存底已累計達6300億美元，近年並大量減少外匯的美元比重，這也是普亭對制裁不太在乎的原因之一。

如果西方國家的制裁行動都「雷大雨小」，資源無多的台灣卻躍躍欲試，千方百計想把自己捲進這場外人避之唯恐不及的戰禍危機，到底所為何來？尤其，蔡政府挖出藏在箱底的傳家寶，竟要把無辜的晶片送上戰場當武器，豈非不自量力？進一步說，晶片是台灣半導體產業「護國神山群」數十年經營的成果，它是民間創造的果實，也是「和平的產物」，政府有什麼資格要求業者把它交出來當成制裁工具？這兩年，蔡政府把台積電當成「外交伴手禮」，不斷叫它去國外設廠，已經是極不當的干預；現在連自己做制裁秀也要找它上場，也未免太過分了！

這次俄羅斯對烏克蘭的斬首行動，迅即摧毀80多座軍事基地，並癱瘓許多政府網站，手法之精準，讓人震駭。反觀烏克蘭，從俄羅斯大軍集結起，外界並未看到烏克蘭整軍經武的戰略與戰術整備情況；此時，烏克蘭總統澤倫斯基竟說，要發放武器給願意為國而戰的民眾。軍民角色倒置至此，外界很難想像。

缺乏準備而意志荏弱的烏克蘭，這次因仇俄而欲參加北約，錯選工具，落得人民離散、國土被侵的下場，可以用「草螟弄雞公」來形容。至於台灣，以為用「大內宣」即可征服一切的蔡政府，先想想蘇貞昌拿著掃把要抵抗誰吧！