江啟臣：制裁如有效 俄國還敢打烏克蘭嗎？

國民黨立委江啟臣。（本報資料照片）

俄羅斯 入侵烏克蘭 引發台灣「今日烏克蘭、明日台灣」聯想，蔡英文總統卻堅稱兩者不同。國民黨立委江啟臣 昨日表示，不管是環境或面臨狀況，台灣當然跟烏克蘭不同，但俄烏戰爭證明地緣政治上面的很多現實的問題。

對於美國等西方國家僅對俄羅斯經濟制裁卻不派兵，江啟臣分析，國際制裁是希望能停止衝突、回到談判桌，但以目前來看，如果聯合國裡主要國家，包括對岸的中國大陸沒有加入制裁的話，這個制裁的效用恐怕會大打折扣。

江啟臣直言，如果說西方國家第一波的制裁有效，俄羅斯敢打嗎？現在俄羅斯開打，也證明第一波制裁效力軟弱；若要進行下一步制裁，聯合國如果沒有集體一致行動，制裁效率一定會被打折扣的。

江啟臣說，烏克蘭問題凸顯小國在強權彼此勢力、利益範圍上，怎麼樣自處，居安思危，台灣也應從這些過程跟實際案例中反思、檢討萬一發生類似狀況的生存之道，國安高層也應密切關注情勢發展，說明未來台海可能面臨情境與準備。

對外交部撤僑工作慢半拍，江啟臣說，現在烏克蘭都已遭入侵，外交部才告訴在烏國人說可到波蘭去辦簽證返台，證明事先根本沒有做最壞打算，否則當初應窮盡所有辦法，甚至強迫僑民撤出可能發生戰爭的地方，這才是外交部該負責任。

國民黨發言人李明璇也表示，俄烏戰爭前，各方有許多資訊表明衝突戰事規模將會升級，但民進黨政府事先卻毫無作為，直到戰火蔓延，外交部才宣布啟動緊急撤僑計畫，反應慢半拍，根本置國民生死於不顧。

另外，對於行政院長蘇貞昌宣布將對俄羅斯經濟制裁，國民黨文傳會主委凌濤質疑，台灣能制裁俄羅斯什麼？制裁俄羅斯後果是什麼？民進黨政府是否做好應對國際能源及物價變化的相關備案？凌濤表示，俄羅斯與台灣雙邊貿易占比低於1%，主計總處數據顯示，2021年台灣對俄羅斯出口占整體比重僅0.3%，蘇貞昌所謂的對俄羅斯予以制裁，只是空洞的政治喊話。

凌濤表示，俄羅斯是台灣燃料煤第二大進口國，去年占比20%，台灣去年也自俄羅斯進口約180萬公噸天然氣，將近佔10%。凌濤表示，蘇貞昌所謂的制裁俄羅斯，是否代表未來不採購俄羅斯燃料煤呢？會不會面臨能源短缺、電價問題的相關後果，另外因為俄烏戰爭可能出現國際天然氣短缺的問題，政府做好因應措施了嗎？他呼籲政府應該向民眾誠實交代，不該只是空喊操弄政治口號。