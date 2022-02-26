蔡喊制裁俄羅斯 藍委：也要制裁俄天然氣輸入嗎

蔡英文總統臉書表示，國安單位24小時掌握台海局勢，籲請國人放心。（取材自臉書）

蔡英文總統昨日嚴正譴責俄羅斯 片面侵害烏克蘭 主權，造成區域局勢緊張，呼籲各方和平理性解決爭端；蔡總統表示，台灣也會加入國際社會對俄羅斯的經濟制裁行列。蔡總統指出，台灣作為國際社會的一員，「對於有助於和平解決爭議的努力，我們都願意參與」。

蔡總統表示，台海局勢和烏克蘭局勢有本質上的不同，不僅是台灣海峽的天險，還有台灣在地緣戰略的地位；此外國軍防衛國土的意志和戰力不斷提升，以及友盟國家對區域安全的高度關注及共同投入，有堅強的信心維護台灣的安全。同時也要鞏固全民心防，加強防範認知作戰，避免境外勢力和在地協力者，藉由烏克蘭的變局操作製造恐慌的錯假訊息，影響台灣社會的民心士氣。

蔡總統說，台灣的經濟基本面良好，主計總處才再次上修去年的經濟成長率；在全球供應鏈中，台灣的產業更是關鍵的穩定力量，台灣有強大的韌性來因應各種變局。政府也會持續掌握情勢發展，因應各項變化，讓台灣的能源及物資供應、物價和股匯市，能夠維持穩定，降低非理性因素的影響，維繫總體經濟穩健。

蔡總統明確表示台灣將加入國際制裁俄羅斯的行列，至於具體制裁作為，經濟部長王美花說，可照現有規定對相關出口做嚴厲的審查，至於其他的制裁，會跟相關的盟友共同協調，進一步採取措施。

對於蔡政府的磨刀霍霍，國民黨立委溫玉霞表示，2021年台灣自俄羅斯進口的天然氣 占9.74%，若因為戰爭而中斷，替代方案將是澳洲、卡達及美國；隨著歐洲天然氣價格創新高，預計2025年將再增加2倍，「我們禁止輸出半導體到俄羅斯，難道也要一併制裁天然氣的輸入嗎？」她呼籲，歐盟、日本都是象徵性配合制裁，蔡政府是否應考量以國家利益為優先，否則將影響民生經濟。

另外，台灣近來有人提出「今日烏克蘭，明日台灣」。行政院長蘇貞昌昨表示，台灣在世界的產業鏈位居重要，同時無論就地緣政治、地理環境都與烏克蘭不同，未來將嚴防境外勢力，藉烏克蘭情勢操作認知作戰。