台外交部啟動撤僑 18人連夜搭巴士往烏克蘭西部

外交部啟動撤僑，18僑胞連夜搭巴士往烏國西部城市。（本報資料照片）

烏俄戰爭爆發，外交部宣布啟動緊急撤僑計畫。外交部發言人歐江安今天表示，昨天晚間已安排撤僑巴士載13名國人及配偶離開基輔，將以陸路載往至烏克蘭 西部城市利維夫，另外也有5名國人將在途中加入，且駐波蘭代表處已經前往邊境 等候，將協助處理進入波蘭國境事宜。

歐江安指出，根據我國駐俄羅斯 代表處及駐波蘭代表處掌握的最新情形，駐俄羅斯代表處已於台北時間2月24日晚間10時，安排一輛撤僑巴士以陸路方式，自烏克蘭首都基輔啟程，將13名有意願撤離的國人及配偶，載往至烏克蘭西部城市利維夫。

歐江安說，目前該輛專車在前往西烏公路上，有車流壅塞情形。另有5名國人經駐處持續聯繫後，計畫在途中加入該輛撤離巴士，共計將有18人同車撤往烏克蘭西邊較安全地區。我國駐波蘭代表處已做好準備，派員前往烏、波邊境等候，屆時協助處理進入波蘭國境事宜。

外交部在俄烏戰事爆發前已8度發布旅遊警示，不斷呼籲在烏國人儘速離開烏克蘭，或前往西烏地區避難。歐江安表示，減計已自行離開烏克蘭國境的10位國人，目前在烏國境內經統計共有33人（向西撤離者有18人、西烏有2人、另滯留基輔等其他地區有13人）；自烏克蘭動盪情勢加劇後，外交部自2月25日起陸續接獲旅烏國人在台家屬的聯繫通報，外交部均已轉知駐處即刻聯繫瞭解國人確保其安全狀況。

據中國大陸使館發布的通知，持台胞證的台灣人也可登記搭乘包機。外交部對此表示，已安排一輛撤僑巴士以陸路方式載運13名國人及配偶；對於中國駐烏克蘭大使館公告將安排載送包含我國人在內的撤僑專機離烏，再次證明中國政府藉烏克蘭國難，操弄政治宣傳及惡意散佈錯假訊息，企圖詆毀我國政府形象及貶損外交部保僑護僑的努力，徒增我國政府與人民的反感。