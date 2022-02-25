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冷眼集／濫安罪名的謬戲 重傷台法治人權

記者 王聖藜

辦不成共諜的洗錢案，因2020大選「亡國感」而生，向心夫婦先被以間諜查辦，再查洗錢扣上中資來台；檢察官唱和執政黨操弄的氛圍啟動，讓綠營坐收選舉漁利，犯罪證據攤牌時竟付之闕如，無罪收場重挫檢察威信，更灼傷台灣原該引以為傲的法治民主。

向心共諜案爭議極大，當初因在澳洲自稱是共諜的「王立強」爆料，點名向心夫婦是中國情報人員，檢察官以打擊境外勢力為由啟動偵查，在國家安全的大帽子下，案情說不得，但最後查無間諜罪行，卻以洗錢罪起訴，過程荒腔走板；最後是脆弱證據晾在法庭中，暴露檢調辦不成共諜也要安個罪名的遮醜心態。

洗錢案犯罪構成要件有二，一要證明有重大犯罪，二要佐證黑錢流向，起訴時兩項證據缺一不可。檢察官靠因治外法權搆不著的資訊，斷言向心夫婦資產與發生在大陸的犯罪有關，跳躍推論向心購屋款源自犯罪利得，如何核實前有犯罪及後有黑錢，完全未舉出調查方法給法官審查。

更離譜的是檢察官審理中聲請函查向心上海匯豐銀行香港分行、瑞士銀行香港分行帳戶，這些原該在偵查期間確認完備、方足以追訴洗錢罪的證據，竟然起訴卷證都沒有，還想將追查犯罪的責任丟給法官，刑事訴訟上豈有此理？

共諜案檢察官處分不起訴，怪罪向陸方索取資料不成，連法務部長蔡清祥面對立委羅致政詢問時，也說檢方動作「確實有點怪」；洗錢案審判時，檢察官又想靠法官找證據，證明無論共諜案或洗錢案，辦得同樣心虛。

向心案在總統大選關鍵時候「忽然從天上掉下來」，影響台灣政局，事後更催生了反滲透法，「諜影幢幢」說得口沫橫飛，當然符合民進黨抗中保台的政治基調；但辦案講求的是證據，有多少證據講多少話，可悲的是檢察權自我閹割，隨執政黨起舞，跟威權時期辦共諜案有何不同？

向心洗錢案審判過程，沒有證人詰問，沒有檢辯攻防，「一庭辯論終結」，法官毫不留情「書面審」駁回檢方的法律見解；兩年多時間得來無罪判決的一場謬戲，受傷的不只是檢察公信力，還有台灣基本的法治與人權。

檢察官 間諜 香港

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