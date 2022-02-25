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共諜沒查到查洗錢 向心夫婦仍無罪

記者王聖藜／台北25日電
台北地方法院24日宣判向心（右）、龔青夫婦洗錢案無罪。(本報資料照片)
台北地方法院24日宣判向心（右）、龔青夫婦洗錢案無罪。(本報資料照片)

總統大選前澳洲「王立強」共諜事件牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，台北地檢署依國安法查辦，共諜案辦不成，轉向追他們隱匿2億元港幣犯罪所得來台，依洗錢罪起訴。台北地方法院認為檢方舉證與洗錢構成要件不符，昨判兩人無罪；北檢表示將研議是否上訴。

向心、龔青仍身繫限制出境強制處分中，合議庭表示，判無罪應撤銷限制出境、出海，考量他們是香港地區人民，案件還在上訴期內，即日起再限制出境、出海3月。

檢察官指控，向心2015年與大陸黃山新世界公司負責人孫天群經營的「幸福新世界」公司簽署協議，招攬房產投資訊息，以「半價銷售」、「五年代租」、「五年後全價購回」方式募資，在向心的「財富風暴電商」銷售。

向心明知大陸國太集團從事詐騙，卻配合將非法所得購買自己的中國創新、中國趨勢公司股份，名義上將國太創設資金移至香港，實際上將2億多元港幣匯至台灣，購買台北市信義區「冠德遠見」三戶豪宅，製造金流斷點，犯洗錢罪。

合議庭認為，向心並無預見「幸福新世界」可能涉及非法，也無法預見國太業務為非法詐騙，更不知道國太購股資金是犯罪所得。此外，向心售出中國趨勢、中國創新股權，價格為交易當時市價，無不合理溢價情事，他將售股所得匯至台灣，也不是要避免遭陸、港查扣，沒有隱匿犯罪所得，與洗錢論罪要件不同。

向心昨透過律師發聲明，因錯誤起訴，已長達823天限制出境，希望檢方不要上訴，讓他們能夠回家。

「王立強」共諜案發生在2020年總統大選前夕，自稱「王立強」者在澳洲爆料是向心共諜下線，引爆政治與選舉效應。

檢調於「王立強」爆料後，火速在機場攔截向心、龔青夫婦離境，並以犯國安法發展組織罪嫌疑重大為由，祭限制出境處分。但共諜案不起訴，洗錢案一審無罪，向心夫婦卻還在台灣接受調查。

澳洲 投資 香港

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