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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

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今日烏克蘭明日台灣？學者：可思考是否跨越北京底線

台灣新聞組／台北25日電
網路正流傳「今日烏克蘭，明日台灣」的訊息，令人憂心台海情勢，陸委會24日對此表示，台灣與烏克蘭有本質上的不同。（記者林汪靜／攝影）
網路正流傳「今日烏克蘭，明日台灣」的訊息，令人憂心台海情勢，陸委會24日對此表示，台灣與烏克蘭有本質上的不同。（記者林汪靜／攝影）

俄羅斯宣布對烏克蘭展開軍事行動，網上流傳「今日烏克蘭，明日台灣」的訊息，令人憂心台海情勢。政大東亞所名譽教授邱坤玄表示，不能把烏東情勢直接套在台海上，若有所啟示，或可思索台美關係進展的程度，是否會跨越了北京的底線。

本報系聯合報報導，邱坤玄表示，俄烏情勢和台海兩岸兩者情境不盡相同，不能直接套用，大陸一直認為台灣是中國領土的一部分，而烏克蘭是獨立國家，但北京也沒有公開譴責俄羅斯，從某意義來說，也可說是一種「戰略模糊」。

他認為，若說對兩岸的啟示，從國際的觀點來說，可思索台灣在推進台美關係進展的程度上，是否會跨越了大陸的底線，因為大陸方面的行動，很大部分會取決於台灣方面的作為及台美關係的密切程度。

政大東亞所長王信賢指出，中共今年將要召開20大，是非常重要的政治議程，他不認為北京會冒這個風險而且也沒必要，對中共來說，目前大陸內部問題繁多，穩定壓倒一切，包括社會、經濟、政治等層面，對台動武並非優先事項。

陸委會昨對此表示，台灣與烏克蘭有本質上的不同，並強調持續關注中共內、外情勢與對台動態，強化安全整備與應處，穩定社會民心士氣。

俄軍全面入侵烏克蘭，國民黨主席朱立倫在臉書表示，這個消息撼動全球，怵目驚心，除了與國際社會共同譴責俄軍破壞區域穩定的侵略行動、為烏克蘭人民祈福，大家更要盡一切努力，避免台灣步上烏克蘭的後塵，「台灣，絕不能成為下一個烏克蘭！」

國民黨主席朱立倫。（記者季相儒／攝影）
國民黨主席朱立倫。（記者季相儒／攝影）

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