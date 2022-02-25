俄軍出兵烏東 川普預言下一個換陸對台出手

美國前總統川普。(美聯社)

美國前總統川普 22日作客廣播節目時表示，俄羅斯總統普亭 下令部隊開進東烏克蘭 後，「中國將是下一個」在世界舞台展開侵略行動的國家。

根據《The Clay Travis & Buck Sexton Show》釋出的逐字稿，川普告訴兩位主持人，他曉得普亭一直想要烏克蘭，兩人還曾經談過此事。川普稱，「我說，『你不能這麼做，你不會這麼做』，但我能看的出來，他想要」，又強調自己非常了解普亭。

川普接著話鋒一轉，提到他認識中國大陸國家主席習近平，「順帶一提，中國將是下一個。你瞭的，中國將…」。主持人克雷（Clay Travis）此時插嘴提問，「您認為他們會謀求（Go after）台灣？」，川普立刻答道，「喔，絕對囉。我在不會，他們就不敢」。

川普將烏克蘭的「災難」歸咎於拜登，並稱在他執政的四年期間，「這樣的事絕對不會發生」。川普說，「他們就等到冬奧之後為止，現在冬奧結束了，看看你的碼表，對吧？不，他就想要那樣…此時此刻簡直像雙胞胎姊妹，因為你有一個想要台灣的人，我覺得，一樣糟糕啦」。

川普指出，「有人會說，『誰更想要？』，我認為可能一樣糟糕。但，沒有喔，普亭絕不會這樣做，習近平絕不會這樣做。還有，北韓已經四年沒有搗亂了」。

就在普亭下令揮軍烏克蘭東部後，川普打電話進福斯新聞，據報他告訴政論節目主持人殷格拉漢（Laura Ingraham），俄羅斯入侵烏克蘭都是因為可以滿足於和平的普亭看到拜登政府「軟弱」、「無能」與「愚昧」，直批「不知道他（拜登）在搞什麼鬼」，「丟人、十足丟人」。

川普接著維持一貫論調，亦即他如果贏了2020年總統大選，就不會發生俄羅斯入侵，「我再次覺得整件事情本來絕對不會發生，這不應該發生，這是一件非常可悲的事情。這一切都是因為被操縱的選舉而發生的，這本來絕不會發生的」。