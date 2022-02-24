台美合作 擬對俄祭半導體制裁 蔡：強化台海軍事整備

蔡英文總統（左）、行政院長蘇貞昌（右）。(記者黃義書／攝影)

俄羅斯 與烏克蘭 情勢緊張，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌昨天聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」及相關部會簡報，蔡總統提出四項指示，包括持續強化對台海軍事動態因應整備、確保國家安全，也將持續因應各項經濟變數，維持物資、物價及股匯市穩定。

美國期刊「外交政策」網站日前報導，美國總統拜登矢言對俄國 祭出前所未有的制裁，並已獲得台灣、日本、新加坡等夥伴的支持，對俄國管制出口，包括半導體。該刊認為，這可能比西方國家單獨制裁更有效。

三位熟悉內情的消息人士向「外交政策」形容說，最新發展足以顯示，針對莫斯科實施大規模制裁將引發全球性的連鎖反應。對俄國發動任何經濟報復，影響層面都會遠超出歐洲範疇。

台方評估，台灣基於與美日的戰略合作，將會有一致行動，未來若情勢進一步惡化，台方可能會禁止輸入半導體等科技產品進入俄國，範圍與品項將對俄國產業發展構成實質影響。

昨天與會者包括總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三、政務委員鄧振中及國安局長陳明通等。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統提出四項指示：第一，譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方和平理性解決爭端，台灣願意參與各項有助於和平解決爭端的努力。

第二，持續強化對台海軍事動態因應整備，確保國家安全。第三，全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣。第四，持續因應各項經濟變數，維持物資、物價及股匯市穩定。因應烏克蘭情勢對國際及國內能源、糧食、物價及股匯等短中長期影響，行政部門務必持續關注全球經貿變數，評估及加強整體因應，維持重要物資、物價以及金融市場穩定。

經濟部統計處表示，台灣對俄羅斯進出口額都很小，出口僅占0.3%，進口僅占1.3%；據財政部資料，去年台灣對俄出口總額約13億美元，其中積體電路有2164.9萬美元。一般認為，若台對俄實施制裁效果其實不大。