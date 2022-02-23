拜登政府首附和中方？新華社：通話王毅 布林肯反台獨

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（美聯社）

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）21日與中國國務委員暨外交部長王毅 通話，新華社報導稱布林肯對王毅說，「美方反對台獨」；與美方長期「不支持台獨」不同，也與美國的「一個中國」政策不一致，對此，國務院僅以前一日晚間正式聲明回覆記者詢問，稱不評論私下外交對話。

美國國務院和中國外交部的正式聲明中，僅提到美中外長討論北韓與烏克蘭議題；中國大陸官媒新華社事後發布一則兩人談及中美關係的報導，稱「布林肯表示，正如拜登 總統多次表示，美方不尋求搞新冷戰、不尋求改變中國體制、反對『台獨』、無意同中方衝突對抗。」

「反對台獨」向來為中方立場，美國對此一貫表達「不支持（does not support）台獨」；若布林肯果真對王毅說「反對台獨」，將是拜登政府在此議題上首次附和中方立場。

自1972年美中簽定上海公報以來，歷任美國政府皆奉行長期一貫的「一個中國」政策，表明「不支持」台獨，偶有資深官員脫口表示反對台獨，美國政府都會立刻澄清。

拜登總統拜登去年11月與中國國家主席習近平對話後表示，美國不「鼓勵」（encourage）台獨，鼓勵台灣「完全照著台灣關係法的要求做。」

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）去年7月表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台獨，我們完全了解其需要小心處理」。

這並非新華社第一次報導美國高層「反對台獨」，2016年9月時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）在中國杭州會晤習近平時，新華社報導歐巴馬說「反對台獨」，也引發爭議；白宮當時以不透露私下談話內容回應，且強調，美國的立場長期且一貫，沒有改變。

此外，七大工業國集團（G7）預定24日舉行視訊峰會商討烏克蘭局勢，日本共同社報導，日本首相岸田文雄會中的發言，擬連結中國大陸在印太的動向，強調無論哪個地區都不接受以武力改變現狀，預料會中可能觸及台灣、東海、南海等議題。