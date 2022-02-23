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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

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處理大國關係 蘇起：台灣應以烏克蘭為鑑

記者呂佳蓉／台北23日電
國安會前秘書長蘇起22日出席兩岸基金會新書發表會表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係，這是我方的生存之道，烏克蘭的教訓就在眼前了。（記者林俊良／攝影）
國安會前秘書長蘇起22日出席兩岸基金會新書發表會表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係，這是我方的生存之道，烏克蘭的教訓就在眼前了。（記者林俊良／攝影）

前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起昨天表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理與大國的關係，這是台方的生存之道，烏克蘭的教訓就在眼前了。他並稱，「九二共識」的時代已經過去了，它是一個「政治符號」，蔡英文總統犯最大的錯誤就是不要這個符號，但是沒提出一個新的能夠建立兩岸和緩關係的一個符號。

蘇起昨出席「奔向戰場：危險十字路口的台灣」新書發表記者會。對於烏克蘭局勢動盪，以及美國前國務卿龐培歐來台訪問，蘇起說，龐培歐來台是給蔡英文打氣，也給自己在國內增加分量。

蘇起表示，美國現處在很困難的情況，一方面要跟俄國鬥爭，一方面又要抗中，壓力非常大。這次烏東事情，他替烏克蘭感到悲傷，烏克蘭夾在兩大勢力中間，沒有好好處理好大國關係，投靠的是鬆散的一邊，但在烏克蘭旁邊的是實力更強、意志非常堅定的國家。

蘇起說，現在烏克蘭面臨國家被分裂，他替烏克蘭可惜，烏克蘭很大，可以經得起分裂。但若台灣發生這樣的情況，「我們根本無法分裂」，烏克蘭可以作為台灣的借鏡，要好好處理跟大國的關係，他對蔡英文的做法非常擔心。

國安高層：台烏有3不同

另外，俄羅斯揮軍進入烏東地區，烏克蘭產生新的變局。國安高層昨表示，烏克蘭局勢和台海局勢本質上有「三大不同」，第一，地緣戰略不同，台灣是東亞第一島鏈要衝，地緣戰略重要性高於烏克蘭。第二，地理環境不同，台灣海峽所形成的天然屏障，共軍攻台難度高於俄羅斯侵烏。第三，國際供應鏈重要性不同，台灣的經濟實力、半導體等高科技產業，在國際供應鏈具有關鍵地位。

國安高層認為，值得觀察、也可以預見的是，北京方面勢必藉由烏克蘭局勢的震盪，引述俄羅斯總統普亭「不可分割」的論述，持續加強對台灣的認知作戰。

國安會前秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起22日出席兩岸發展基金會《奔向戰場：危險...
國安會前秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起22日出席兩岸發展基金會《奔向戰場：危險十字路口的台灣》新書發會。（記者林俊良／攝影）

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