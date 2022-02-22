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新聞評論／幫不上護國神山的忙 政府不會慚愧？

聯合報社論
台積電日前招聘「政治學博士」，引起廣泛討論。（本報資料照片）
台積電日前招聘「政治學博士」，引起廣泛討論。（本報資料照片）

台積電公開招聘「政治學博士」，引起台灣廣泛討論。台積電所期待的政治博士，當然不是著重政治哲學、公共行政等理論領域，而是「國際關係」的實務研究人才。這裡涉及若干值得關注的面向，以下逐一剖析。

民間稱台積電為台灣的「護國神山」；概念上，應是指它是「國家經濟力的重要支柱」。然而，台積電目前的角色頗為尷尬，其成功使它成了國際強權想要爭搶的「璧玉」，反造成公司的風險，可說是現代版的「懷璧其罪」。台積電雖未在公開說明書陳述此一風險，但顯已深受困擾。最近該公司規畫要在美、歐、日密集設廠，當然也有安撫搶璧諸國的不得不然考量。

設置一個晶圓廠動輒數十億美元，設廠決策當然會影響該公司募債（外部資金）與保留盈餘（內部資金）的運用規劃，也難免擠壓研發支出。台積電為了政治避險而影響營運的穩健，也會令市場不安。一家企業利用財務交易做匯率避險、期貨避險，是稀鬆平常的事；但是企業運用龐大固定投資在全球設廠以規避政治風險，則是前所未聞。更何況，匯率波動、期貨價格就只有漲、跌之別，但政治風險卻是難以名狀。對於難以名狀的風險，究竟該怎麼避、避不避得了，都需要審慎評估。

在正常情況下，護國神山在產業上護國，國家也應協助神山排除國際的政治干擾。但如今情況不是這樣，台積電幾乎得處處奮力、乃至獨力解決國際政治的困擾。例如，台灣對外疫苗採購有困難，台積電得協助排除。政府的外交判斷常有偏失，國際斡旋難以施展，神山只好到其他國家設廠。這樣下去，台積電的任務將越來越包山包海，要處理一拖拉庫國家層級處理不了的事，也越來越像是一個國家的規模。

更嚴重的是，台積電自己要聘非本業的國際政治人才，顯示他們不信任台灣既有的國際局勢分析機關。政府體制中的國安會、外交部、國貿局，以及如小英基金會等智庫的分析，往往受「政策方向」引導，不但與台積電的企業自主經營目標迥異，甚至方向常有扭曲。再以疫苗為例，台積電只想迅速取得疫苗，確保晶片生產線的安全；但政府部會背後，卻有一個胡整瞎搞的「護航高端」目標。國家政策如此虛實難測、倒行逆施，護國神山也就只能自力救濟了。

就實務而言，台積電未必有能力、視野及客觀條件，去建立自己的國際政治分析團隊；他們只是無奈之下，另闢蹊徑罷了。許多大企業都有自己的法務、會計人才，但「自己養團隊」通常僅限於少數與本業直接相關的業務。即使是全球布局的大公司，極少有自己建制國際關係研究人員的先例。退一步想，台積電要自己建制國際政治分析團隊，但這個原無相關涉獵的公司，如何能做得比現有市場上的政治分析公司好？若市場上已存在各色政治分析專家，台積電又何以要捨棄向外部徵詢意見，卻自己在公司內部做研究？

「神山」與「國家」之間，理當是一個互利互惠的關係，但台灣的政治人物卻欠缺這樣的觀念。去年在全球晶片缺貨時，經濟部長王美花還以「協調台積電晶片出貨」的角色，向媒體自誇其功勞。如今台積電打算自聘政經分析人員，儘管成功機率不高，卻顯示「神山」在國際政經判斷的面向，要與「國家」平行運作。國安會、外交部、經濟部、民進黨智庫等機構，號稱專業，卻完全幫不上護國神山的忙；這些機構不知道有沒有一些慚愧與反省？

台積電 晶片 疫苗

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