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學者：龐培歐與拜登不同調 台灣須謹慎回應

台灣新聞組／台北22日電
美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將於3月初訪台，備受關注。（本報資料照片）
美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將於3月初訪台，備受關注。（本報資料照片）

美國前國務卿龐培歐將於3月初訪台，學者提醒，龐培歐為卸任官員，台灣應謹慎回應他與現任拜登政府可能不同調的論點。

本報系聯合報報導，政大國關中心兼任研究員嚴震生指出，去年傳出龐培歐卸任後將訪台，他就認為這是龐培歐為自己想要進軍白宮鋪路，因為中國大陸必定強加批評，讓他可以爭取共和黨內反中友台者的支持，也可在台裔選民中獲得政治獻金。

嚴震生並說，龐培歐畢竟是卸任官員，又沒有銜拜登政府之命，台灣無須將此視為台美關係的提升，反而應謹慎回應他與民主黨政府可能不同調的論述。

政大名譽教授丁樹範則注意到一個「有趣的點」，即蔡總統會晤龐培歐，但並未款宴，而是由賴清德款宴。丁認為，蔡總統最近處理美中台關係變得比較謹慎保守，可能考量北京非常厭惡龐培歐及同行的余茂春，另一方面也考慮到龐培歐常批評美國總統拜登。

對於龐培歐將訪台，朝野立委皆表支持。國民黨立委陳以信說，希望政府也能安排龐培歐多跟在野黨接觸，讓外賓有機會真實了解台灣各面向。

民進黨立委王定宇說，龐培歐曾是美國外交相關事務最高官員，台海安全問題上會有第一手資訊，期待更深入、直接的互動。民眾黨團幹事長張其祿說，雖然歡迎他來台，不過台灣夾在多強競爭下，要有比較策略性的操作。

龐培歐 拜登 北京

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