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新聞眼／蔡政府接待反中龐培歐 須防挑動北京敏感神經

記者張加
美國前國務卿龐培歐曾在推特曬出邊下西洋棋、邊吃台灣鳳梨乾的照片，挺台立場表露無遺。（取材自推特）
美國前國務卿龐培歐曾在推特曬出邊下西洋棋、邊吃台灣鳳梨乾的照片，挺台立場表露無遺。（取材自推特）

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）訂於三月二日至五日訪台，期間會晤蔡英文總統、接受副總統賴清德款宴、會見立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人，台灣雖以最高層級接待，但必須認清事實，即這位「反中友台大將」已是前官員，現在由民主黨執政，應小心互動，拿捏好彼此距離，以顧全大局。

熟悉台美事務的人士分析，龐培歐卸任即為選總統做準備；可以預期龐培歐將持續反中路線，展現對台友好、強化反中挺台形象，對他有所幫助。

即使龐培歐未選2024，這名還不到60歲的前國務卿，除了有機會再入共和黨政府任要職，也可望未來問鼎白宮。

蔡政府深知龐培歐的重要性與未來發展性，且龐培歐任內祭出不少友台政策，台灣理應高規格接待，但若過度讚揚龐培歐任內政績與貢獻，難保不會引起民主黨政府或國會友人不滿，畢竟龐培歐經常砲轟拜登政府。

一般而言，美國卸任官員出訪，通常不會引起多大爭議，他們也避免在其他國家友人面前重批現任政府。可川普政府官員作風不同，龐培歐多次批評拜登外交政策，還說拜登在台灣、中國大陸政策上軟弱。

萬一龐培歐會晤蔡總統時，質疑拜登政府至今未派高層官員訪問台灣，或是批判拜登政府提出新版對台交往準則，這叫宣稱台美關係史上最好、美國兩黨同樣挺台的蔡政府，如何是好？

另一方面，北京極度厭惡龐培歐與同行的余茂春，蔡政府與來自美國反中大將們的互動，某種程度也將挑動北京敏感神經，甚至影響兩岸關係。

若是理解台灣情況的好友，應避免讓蔡政府陷入困境，只怕龐培歐為強化其對中強硬形象，削弱拜登政府，而未顧及朋友立場。

美方卸任官員訪台並非新鮮事，前總統柯林頓也曾在小布希執政期間訪問台灣，但考量龐培歐的作風及未來政治路，此次來訪，對蔡政府恐成考驗。

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