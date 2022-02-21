不許再犯…陸9月又辦亞運 府院急懲黃郁婷畫紅線

代表台灣參加北京冬奧的女將黃郁婷，面臨被調查不當言行及處分。（取材自黃郁婷臉書）

台灣滑冰國手黃郁婷在北京冬奧 前發布一段穿著中國大陸隊服練習的畫面，隨後又在網路上與網友筆戰，引發軒然大波。行政院長蘇貞昌19日突然下令要求教育部 和體育署調查、處分，總統府也呼應支持，雖然有部分體育界人士認為府院太過嚴厲，但9月又將面臨杭州亞運，府院希望畫出一道紅線，也警惕所有國手及隊職員，絕不可再有類似損及國格的情事發生。

由於冬奧在北京舉辦，台方代表團最擔心進場順序可能遭矮化，是否參加開閉幕都經過國安高層、教育部及中華奧會等相關單位沙盤推演，我方原本以防疫及航班因素為理由，不參加開閉幕式，但在國際奧會要求之下，三天後又宣布參加，沒想到黃郁婷事件反而成為此行最大的「突發狀況」。

黃郁婷事件沒在各項沙盤推演內，但國安高層危機處理也不果斷。首先，黃郁婷事件發生在冬奧開幕前，但台灣代表團卻仍由黃郁婷及滑雪 國手何秉睿擔任掌旗官。

教育部長潘文忠致電黃郁婷等選手，轉達蘇揆及蔡英文總統的關心，黃也在臉書上致謝，台方團隊原本希望風波就此平息，沒想到黃郁婷在賽後又主動向網友引戰，蘇揆前天一番要求教育部及體育署調查及處分的說法，馬上得到中華奧會呼應，但中華奧會稱檢討會4月才會舉行，這齣戲碼恐怕將「滾動式調整」。

依現行規定，中華奧會對選手的懲處包括取消國手資格及沒收國手當選證書並遣返回台等，但黃郁婷已經完賽且準備退休，這些處分對她的影響不大，再加上國際奧會要求國家政治不可介入體育，由中華奧會開鍘的難度也非常高。

因此，蘇揆的震怒，最後會有兩種走向：若輿論逐漸淡忘黃郁婷，因無法可罰，可能不了了之；但若教育部及體育署依指示必須「給個交代」，懲處輕重就在高層一念之間。