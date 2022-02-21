我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

不許再犯…陸9月又辦亞運 府院急懲黃郁婷畫紅線

記者 丘采薇
代表台灣參加北京冬奧的女將黃郁婷，面臨被調查不當言行及處分。（取材自黃郁婷臉書）
代表台灣參加北京冬奧的女將黃郁婷，面臨被調查不當言行及處分。（取材自黃郁婷臉書）

台灣滑冰國手黃郁婷在北京冬奧前發布一段穿著中國大陸隊服練習的畫面，隨後又在網路上與網友筆戰，引發軒然大波。行政院長蘇貞昌19日突然下令要求教育部和體育署調查、處分，總統府也呼應支持，雖然有部分體育界人士認為府院太過嚴厲，但9月又將面臨杭州亞運，府院希望畫出一道紅線，也警惕所有國手及隊職員，絕不可再有類似損及國格的情事發生。

由於冬奧在北京舉辦，台方代表團最擔心進場順序可能遭矮化，是否參加開閉幕都經過國安高層、教育部及中華奧會等相關單位沙盤推演，我方原本以防疫及航班因素為理由，不參加開閉幕式，但在國際奧會要求之下，三天後又宣布參加，沒想到黃郁婷事件反而成為此行最大的「突發狀況」。

黃郁婷事件沒在各項沙盤推演內，但國安高層危機處理也不果斷。首先，黃郁婷事件發生在冬奧開幕前，但台灣代表團卻仍由黃郁婷及滑雪國手何秉睿擔任掌旗官。

教育部長潘文忠致電黃郁婷等選手，轉達蘇揆及蔡英文總統的關心，黃也在臉書上致謝，台方團隊原本希望風波就此平息，沒想到黃郁婷在賽後又主動向網友引戰，蘇揆前天一番要求教育部及體育署調查及處分的說法，馬上得到中華奧會呼應，但中華奧會稱檢討會4月才會舉行，這齣戲碼恐怕將「滾動式調整」。

依現行規定，中華奧會對選手的懲處包括取消國手資格及沒收國手當選證書並遣返回台等，但黃郁婷已經完賽且準備退休，這些處分對她的影響不大，再加上國際奧會要求國家政治不可介入體育，由中華奧會開鍘的難度也非常高。

因此，蘇揆的震怒，最後會有兩種走向：若輿論逐漸淡忘黃郁婷，因無法可罰，可能不了了之；但若教育部及體育署依指示必須「給個交代」，懲處輕重就在高層一念之間。

教育部 北京冬奧 滑雪

上一則

新聞評論／「新大陸」變「新中國」 源自綠迫自我審查

下一則

黑白集／蛋荒還未解 綠卻忙著懲處選手

延伸閱讀

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

冬奧／失常？高齡？美名將留遺憾 雪佛林沮喪 懷特痛哭

冬奧／失常？高齡？美名將留遺憾 雪佛林沮喪 懷特痛哭
北京冬奧閉幕 羽生結弦：此生最受力挺的比賽

北京冬奧閉幕 羽生結弦：此生最受力挺的比賽
北京冬奧畫句點 嚴格防疫、瓦莉娃禁藥將被人銘記

北京冬奧畫句點 嚴格防疫、瓦莉娃禁藥將被人銘記

熱門新聞

台指揮中心舉行記者會。由左到右：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台邊境鬆綁 檢疫擬縮至10天 採1人1戶 最快3月中實施

2022-02-14 12:28
台灣衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。記者曾吉松／攝影

陳時中：商務客入境台灣 全面開放

2022-02-16 16:47
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者謝承恩／攝影)

台邊境鬆綁 擬先開放外國觀光客赴台

2022-02-15 03:48
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝

長榮海運貨櫃「又卡住了」 在窄路進退不得還勾斷電線

2022-02-17 10:28
徐立德。（本報資料照片）

台90歲前資政徐立德要和小35歲妻離婚 最高法院准了

2022-02-17 22:30
68歲林崑海在政壇有舉足輕重影響力，養病期間，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都曾到高雄探視。(本報資料照片)

三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕

2022-02-14 20:49

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍