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冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

黑白集／蛋荒還未解 綠卻忙著懲處選手

黑白集
府院下令調查滑冰選手黃郁婷爭議言行，要求必須懲處。 （中新社）
府院下令調查滑冰選手黃郁婷爭議言行，要求必須懲處。 （中新社）

北京冬奧閉幕前夕，府院下令調查滑冰選手黃郁婷爭議言行，要求必須懲處。綠委吳思瑤嗆說，「不能有下一個黃郁婷」；這是廢話，當然不會再有了！台灣好不容易出現一個滑冰選手，一次就被五馬分屍，怎還可能有下個黃郁婷？

身為國家選手，黃郁婷的若干言行確實有欠妥當；這點，透過其教練或周邊人士給予開導勸誡也就夠了。但由府院下令，動用國家級大法伺候一名運動員，可能株及教練團諸多人等，真的有必要嗎？

奧運追求競賽精神，但有時也是個民族情緒的煉金爐。同是華裔，谷愛凌披中國戰袍奪二金一銀，就被美國人罵「滾回中國去」；而男子花式滑冰摘金的陳巍，就被大陸網友起底「辱華」黑史，叫他「滾回美國去」。陳巍淡然以對，他覺得「社群是個毒，未來也不打算用」，一語道破網民的不理性。

府院下令調查黃郁婷事件，則似是跟著網民起舞，以為可以把這個「毒」埋得更深，其實搞錯了方向。這種事，體育部門若覺得有必要，主動檢討即可；由府院下令，豈不是要他們提誰的頭來見？

政府該問的大事何其多，一個黃郁婷何勞府院出手？年前年後缺蛋，怎不見蔡總統或蘇貞昌出來關心，或要求嚴辦囤積？萬物齊漲，衛福部卻故意調高各種費用推波助瀾，這才是府院該過問的吧。

陳巍 北京冬奧 社群

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