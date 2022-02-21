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新聞評論／「新大陸」變「新中國」 源自綠迫自我審查

聯合報社論
《激辣中國》書中所有的「大陸」一詞被改成「中國」。（取材自麥田出版臉書）
《激辣中國》書中所有的「大陸」一詞被改成「中國」。（取材自麥田出版臉書）

廣東中山大學教授曹雨的《激辣中國》一書在台出版，麥田出版社竟將書中所有的「大陸」一詞一律改成「中國」；如此一來，文中意外出現了「哥倫布發現新中國」的謬語。哥倫布在15世紀發現美洲「新大陸」，到了21世紀的台灣，竟變成他發現了「新中國」。這種歷史與地理的錯謬，映照了當前台灣社會思想狹隘和混亂的情況，再加上工作態度怠惰，便鬧出了國際級笑話。

之所以會鬧出如此荒謬的錯誤，主要原因是近年蔡政府不斷鼓動仇中，原本台灣民眾慣常使用的「中國大陸」或「大陸」詞彙，即漸漸遭到制約和窄化，許多人被迫必須稱呼對岸為「中國」。近兩年，偶有藝文界人士使用「大陸」一詞，便遭到綠營網軍的聲討叫罵。久而久之，有些人連「中國大陸」一詞都不敢用；於是，提到對岸便只能一律稱「中國」。

在那些仇中或本土意識強烈的台灣人眼裡，因「大陸」一詞長期與「中國」連結，進而連「大陸」一詞也難以忍受，認為必須否棄；只能稱中國，不准說「大陸」。這樣僵固的思維一再擴散，導致這家出版社用機械式的手法，將《激辣中國》書中所有的「大陸」全部置換成「中國」。

除了機械式置換書中內容，更可議的是出版社的怠懶。兩岸使用的語彙歧異一直存在，一向由雙方編輯人員經由溝通修改，以符合兩岸讀者的不同認知習慣。但這次，顯然是編輯人員下了一個電腦指令將「大陸」全部改為「中國」，事後並沒有人再將全書重新校閱；因此，「新大陸」變成「新中國」的錯誤就堂皇印製成冊。

從政策層面看，文化部是否曾或明或暗地要求出版社對兩岸相關名稱作出特殊規範，並不清楚；但很顯然，有些出版人已開始自我審查，以迎合當今政府的特定政治口味，而做出可笑的事來。從文化層面看，麥田是成立30年的老出版社，會選擇出版此書，目的也是為了擴大台灣讀者視野。不料，它卻用狹隘的政治框架對地域名稱特別設限，不僅粗暴地設下機械式的修改指令，編輯事後更未做任何人工檢視校對；結果，讓荒謬絕倫的錯誤砸毀自己的招牌。

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