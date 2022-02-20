新聞眼／維護「中華民國藍」 就是維護九二共識

國民黨主席朱立倫。（取材自朱立倫臉書）

最近大陸接連有文章劍指所謂「反共藍」（更切實稱法應為中華民國 藍），批評這些人屬於「暗獨」，不利於大陸推進統一。然而，從現實論，「中華民國藍」可謂是台灣僅存的維護「兩岸一中」（九二共識，一中各表）的主要政治力量，這個力量愈弱，九二共識在台灣就愈弱，難道這是北京 所樂見？

在大陸「人民政協報」刊文點名藍委陳以信、林為洲是「暗獨」之前，更重要的一篇文章出自於被視為中共總書記習近平涉台智囊的全國台研會長汪毅夫。汪在文章中稱，國民黨 「頑固派」和民進黨「反動派」（逆潮流而動謂之反動）同質化是危險的，都是阻礙統一的「主要敵對力量」。

其實，汪毅夫文章的分量要比人民政協報重得多，但汪沒有直接點名藍營人物，因此討論較少。而人民政協報從陳以信日前訪美，並透過台灣駐美代表蕭美琴安排與美國友台議員見面，又提及曾提案「台美復交」的林為洲，批評他們「勾結國際反華勢力」，還說國民黨內的「暗獨」比「明獨」對兩岸關係更具破壞力。

在林為洲和陳以信接連發聲回應，國民黨主席朱立倫也表態希望各方自制下，該文隨後被下架，一定程度說明陸方不希望擴大事端，或給民進黨更多見縫插針攻擊的機會。

就個人理解，「中華民國藍」核心概念是堅持中華民國憲政體制，不可能接受中共統治，因此曾被特定人士指為「華獨」。而且，即使與中共之間有九二共識，也是強調「一中各表」，在台灣的表述為中華民國，兩岸固然可基於九二共識協商交流，增進關係，但並非接受對岸消滅中華民國，這是堅持「一中各表」的主因。

大陸為何開始針對「中華民國藍」？或出於幾個原因。一是認知到「中華民國藍」所堅持的中華民國（客觀存在的事實），終究是大陸無法繞過去的問題，對統一會是很大障礙。二是目前國際環境對中國大陸不利，以及台灣內部傾獨情況愈來愈嚴重，情勢令北京認為台灣問題已從「重要」轉變為「迫切」，有點被逼得要出手，因此「台獨綠」和「中華民國藍」都成為打擊目標。

還可能涉及大陸方面對國民黨在台灣政局處境的判斷。多維新聞評論就說，經歷2020年總統大選、四大公投接連潰敗，國民黨重返執政機率趨近於零，黨內更是早被「親美本土派」占據，即便奇蹟發生，國民黨重返執政，其兩岸政策也只能更加「親美反共」，用口中的「保衛中華民國」吶喊，無限期拒斥統一談判。

儘管如此，國共畢竟仍有九二共識作為政治基礎，朱立倫當選黨主席時收到習近平賀電，重申「九二共識」與「反台獨」。洪秀柱日前赴北京參加冬奧會開幕式也與汪洋會面，說明國共仍存在對話交流的互信機制。

只要北京尚未放棄寄希望於台灣人民和政黨交流，大陸就應更理解國民黨堅持中華民國憲政體制立場，因為這是國民黨在台灣能持續堅持九二共識的關鍵理由，就是強調包含中華民國在內的一中各表，以此穩住藍營在台灣內部的民意基礎，繼而發揮穩定兩岸作用。這個理由一旦弱化或消失，藍營論述更站不住腳，台灣社會與「一中」連結也就更加無以為繼，台海恐更堪慮了。