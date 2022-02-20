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出版社擅改用字 朱立倫：過度意識形態 傷害民主價值

台灣新聞組／台北20日電
國民黨主席朱立倫認為過度的意識形態，將傷害民主價值。（本報資料照片）
國民黨主席朱立倫認為過度的意識形態，將傷害民主價值。（本報資料照片）

大陸學者曹雨撰寫的書中使用的「大陸」用字全部被台灣出版社改為「中國」，以致出現離譜錯誤，引發各界熱議。國民黨立委林奕華在臉書貼文指出，因為蔡政府持續主張抗中保台，導致小老百姓為了自保只好「政治正確」，被迫出現這樣的思想改造？國民黨主席朱立倫表示，過度的意識形態將傷害民主價值，這就是個血淋淋的例子。

林奕華認為，這已經不是「疏忽」可以解釋的事，除了不尊重作者，代表意識形態大到可以不經作者同意去改書內的用字，已經是民主自由大倒退的行徑。

林奕華說，發生這樣貽笑大方的事情，這本書已經要回收重新出版，她早上特別去書局搶買一本「絕版書」，用來紀念台灣在這個時代竟然出現這樣思想審查的狀況。

她說，不管稱中國、中國大陸或大陸，都是作者言論自由的一部分；更何況這本書中所用的「大陸」指的是continent，例如新大陸、歐亞大陸，根本跟對岸無關，「這次這麼可笑可悲的事，也為了捍衛言論自由，主管出版的文化部是否應該出來說句話？」

此貼文也受到不少藍營要角回應，立委江啟臣說：「未經作者同意擅改內容，臺灣民主大退步！捍衛言論自由，戰鬥到底！」立委馬文君也說：「這種政治正確而做出貽笑後世的愚行，不尊重作者和讀者。」

國民黨 江啟臣 臉書

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