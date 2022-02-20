我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」

拜登將召開國安會議 重申俄隨時會進攻烏克蘭

陸作家在台出書 大陸被改中國 鬧哥倫布發現新中國笑話

台灣新聞組／台北20日電
麥田出版社新書「激辣中國」搞烏龍，將書中所有「大陸」字眼全替換成「中國」，引發作者公開批評。麥田出版社已緊急道歉，並將收回重製。（取材自麥田出版臉書）
麥田出版社新書「激辣中國」搞烏龍，將書中所有「大陸」字眼全替換成「中國」，引發作者公開批評。麥田出版社已緊急道歉，並將收回重製。（取材自麥田出版臉書）

麥田出版社新書「激辣中國」搞烏龍，將書中所有「大陸」字眼全替換成「中國」，導致出現「哥倫布發現新中國」等明顯錯誤，引發「激辣中國」作者曹雨在臉書不滿砲轟出版社沒有職業操守，更直言兩岸各自崩壞，都在比爛，徒為所謂的「政治正確」而做出一些貽笑後世的愚行。對此，麥田出版在臉書致歉，承諾將新書全面下架並回收重製。

本報系聯合報報導，「激辣中國」是人類學博士曹雨歷時五年研究辣椒在中國的遷徙傳播史與食辣文化演變，1月底甫在台出版，曹雨昨在臉書指書中所有「大陸」字詞，全被機械式替換成了「中國」，而他在書中所稱大陸，都是continent的意思，new continent是新大陸，Eurasia continent是歐亞大陸，south Asia sub-continent是南亞次大陸，台灣出版方卻擅自改成了「哥倫布發現新中國」、「南亞次中國」、「歐亞中國」。

曹雨嚴厲批評，出現如此離譜錯誤，明顯是出版方在篡改了作者的原文後，連校對基本印前工作也懶得履行，這已經非疏忽，而是根本沒有職業操守。

他更表示，此書在中國出版時部分章節遭中國出版方刪除，為此曾憤懣不已，本以爲在言論自由的台灣，能夠讓作品以更理想的面貌問世，結果又是這麽一副殘樣，更直言「如今的海峽兩側，真是各有各的崩壞，壞得爭奇鬥艷，壞得讓人腦子被門夾了都想不出來」，批評兩邊都在比爛，不尊重作者與讀者，都是徒為所謂的「政治正確」而做出一些貽笑後世的愚行。

對此，麥田出版也發出公告緊急道歉，承認書中內文在編輯校對過程中犯了嚴重疏失，將通知書店通路先將產品全面下架並回收重製。對於已經購書的讀者，也會跟書店通路討論後，公布後續的處理方式。

中國時報報導，政大法學院副教授廖元豪表示，出版社的做法確實粗糙，但也是因為執政黨帶起「自我審查」的氛圍，搞得大家都精神分裂。

報導說，資深編輯人陳穎青也提出：「台灣出版社能不能改大陸作者的用語？」認為政治用語如「大陸」、「中國」那反映了作者的意識形態，最好是不要改。「出版社修改政治語彙等於是用政治觀點審查了作者的意識形態。」不少讀者也感慨這不只是低級的錯誤，背後更是政治意識的荒謬與扭曲，對於如此有分量的出版社出現如此錯誤，訝異之外，更是悲傷。

國民黨文傳會副主委林家興質疑，蔡政府高舉「抗中保台」，使得出版社、學術界人人心中彷彿有「小警總」，對文稿進行自我審查。過去民進黨所批判的那些舊時代行為，似乎在自己當政之後用得也是得心應手，如此作為，是否對得起自己的創黨精神與台灣人民的期待？

臉書 書店 國民黨

上一則

出版社擅改用字 朱立倫：過度意識形態 傷害民主價值

延伸閱讀

李家超：疫情來勢洶洶 港府進入作戰狀態

李家超：疫情來勢洶洶 港府進入作戰狀態
哥倫布發現新「中國」？出版社搞烏龍 作者批兩岸比爛

哥倫布發現新「中國」？出版社搞烏龍 作者批兩岸比爛
劍蘭、桃花、柳條…新春走俏

劍蘭、桃花、柳條…新春走俏
基辛格：英特爾落後台積 輸在傲慢

基辛格：英特爾落後台積 輸在傲慢

熱門新聞

台指揮中心舉行記者會。由左到右：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台邊境鬆綁 檢疫擬縮至10天 採1人1戶 最快3月中實施

2022-02-14 12:28
台灣衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。記者曾吉松／攝影

陳時中：商務客入境台灣 全面開放

2022-02-16 16:47
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者謝承恩／攝影)

台邊境鬆綁 擬先開放外國觀光客赴台

2022-02-15 03:48
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝

長榮海運貨櫃「又卡住了」 在窄路進退不得還勾斷電線

2022-02-17 10:28
徐立德。（本報資料照片）

台90歲前資政徐立德要和小35歲妻離婚 最高法院准了

2022-02-17 22:30
68歲林崑海在政壇有舉足輕重影響力，養病期間，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都曾到高雄探視。(本報資料照片)

三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕

2022-02-14 20:49

超人氣

更多 >
蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情
冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說