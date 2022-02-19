新聞評論／北京將藍綠「一鍋炒」 兩岸心靈難契合

國民黨立委陳以信。(本報資料照片)

自去年習近平 在中共 第三份《歷史決議》提到「新時代黨解決台灣問題總體方略」後，中共對台總體方略與政策走向備受關注，各種涉台言論也常引起討論。最近《人民政協報》點名國民黨 立委陳以信、林為洲為「暗獨」，尤令人側目。該文激起波瀾後已撤下，並不代表中共真正立場，但凸顯了國民黨處境之艱難，同時顯示習近平對台總體方略仍常受雷達「雜訊」般的干擾。

中國大陸的政治協商會議，是重要的統戰組織，也是社會主義民主中「協商民主」的主要管道，而全國政協主席汪洋更是中共中央對台小組副組長。習近平倡議探索「兩制台灣方案」，其中的民主協商也少不了政協角色。政協機關報《人民政協報》有此言論，不論是探測風向、釋放訊息，或是局部反映大陸內部意見，都對兩岸關係與國共互動造成陰影。

遭點名的陳以信和林為洲均以「支持中華民國」回應，國民黨主席朱立倫更批該文「跋扈獨斷、戰狼嘴臉」。但值得注意的是，《人民政協報》主編表示，「暗獨」說並未與國台辦事先溝通，但是受到大陸「全國台灣研究會」會長汪毅夫文章的啟發。被外界視為習近平涉台智囊的汪毅夫，去年12月發表文章，指國民黨頑固派和民進黨反動派，都是阻礙統一的主要敵對力量。這是「暗獨」說磨刀揮向國民黨的源頭。

習近平愛借用毛澤東的辯證法，堅持「一分為二」看問題，多個角度想事情；「國民黨頑固派」與「暗獨」之說，製造國共裂痕，拉大兩岸距離，恐怕已走入認識上的嚴重誤區，犯了毛澤東所說「一刀切」的形式主義錯誤。尤其值得關切的是，台灣政情瞬息萬變，政治版圖挪移無常，藍綠白紅捭闔縱橫，中共隔海霧裡看花，各方能否相互節制並且避免誤判，更是重要課題。

國共兩黨都是為了中國現代化應運而生的歷史產物，但國民黨自內戰失利，其後又失去聯合國席位，即被迫淡出了中國的歷史舞台。當美國與北京建交，國民黨與中華民國，就連軍政上的實質支撐皆告瓦解。在不斷的危疑震撼中，國民黨仍奉孫中山為總理，守護中華民國，黨名也依舊舉著「中國」二字。北京的謀士與筆陣，不假思索將國民黨與民進黨胡亂一鍋炒，實已陷入思維迷障。

台獨的發展有歷史與政治的因素，但中共長期壓制中華民國更大量製造了台獨。不談民主與人權造成的兩岸人民心靈距離；當中共壓制「一中各表」，就迫使國民黨連「九二共識」都喊得有些尷尬；當共軍機艦天天繞台威嚇，國民黨怎麼敢忽視美國的挺台力量；如果連馬英九解釋他終極統一目標並無時間表，也被拿來佐證國民黨頑固派與民進黨反動派並無差別，這種「打擊一大片」的做法才教人驚愕。而批評國民黨頑固派，卻從兩蔣一路數落到馬英九，但試問刪去了蔣介石、蔣經國與馬英九，誰是國民黨？

國共鬥爭是百年來的歷史常態，也是一場悲劇；但自連戰與胡錦濤打破60年僵局簽署連胡公報，國共即再次走入合作的歷史階段。馬英九與習近平更共同創造了兩岸分治以來雙方最高領導人會晤的歷史性突破。如今國民黨正面臨政治衝擊，遲遲走不出路線爭議與論述困境，這是「頑固派」和「暗獨」說提出的警示；但國民黨的生存與命運仍將由台灣的選民決定。至於習近平即將寫入二十大的對台「總體方略」，不論提出多少關鍵詞，最重要的都是摒除各類「雜訊」後的兩岸心靈契合。