新聞評論／政府躺平了？追不到共機也測不到核食

解放軍軍機日前闖入東引空域，圖為解放軍殲16戰機。（取材自國防部網站）

春節期間解放軍 軍機闖入東引空域，發動機聲響驚動全島，民宅監視器還錄下蹤跡。但台灣軍方未依規定下達戰備命令，據查是因戰管誤判為雷達雜訊，逕予刪除。消息傳出，舉國譁然，軍方先稱查證中，後又改口否認刪除航跡，卻以軍事機密為由拒絕拿出航跡圖，亦不說明當天的處置。

軍方否認「刪跡」次日，又有解放軍反潛直升機低空侵擾台灣西南海域，這回軍方主動公布驅離追監，並提出航跡圖說明。同是共機威脅，東引事件是機密，西南空域則大方示人，豈非自己打臉？東引上空出現共機，鄉長嚇得去報警；但軍方不僅不相信雷達，更無視感官本能，讓人對軍方的神經大條深感憂慮。

日前美國核准售台灣1億美元愛國者系統工程勤務，國軍宣稱能提升台灣打造全球最嚴密防空網。但在東引，戰管人員將30多海里距離內的雷達不明訊號當成雜波，並降低偽警率，暴露國軍對美國人視野之外的防務警示鬆弛到難以理解。

東引貼近敵境，解放軍軍機如入無人之境，情節離奇。與其說防務螺絲鬆脫，更像是民進黨 的治理慣性。蔡政府善用危機製造恐慌，催生愛國群眾簇擁政府權威，卻不致力解決危機，反而讓危機成為倚賴外國勢力的藉口。民進黨在舒適圈裡治國，人民則被浸泡在亡國感裡，對各種有害民生的惡政幾已無感。

蔡政府把萊豬和美豬畫上等號，聲稱台灣走入世界需要美國支持，藉此推倒反萊豬公投，然後順勢開放福島核食。諷刺的是，民進黨的「恐怖工具箱」，除了中共，還有核能，反核四發揮得淋漓盡致。若反核是科學議題，民進黨擔心核廢料會外洩，難道不擔心因露天容器變形而洩入土壤的福島核廢水？

蔡政府強調依科學標準開放福食，並擴大檢驗。但官方標準只是隨日本 政府拿香跟拜，對日本民間組織乃至福島本地提出的檢測問題卻視若無睹，更以技術理由拒絕赴日查廠。對福島五縣以外周邊地區食品，只要求進口商提出檢驗證明，卻不必考核其公信力；這些，都是依賴外國政府保衛台灣的又一寫照。

以日本嬰兒奶粉為例，經民間持續檢測，部分北海道乳源連續查出含銫，雖未超標，顯示自然環境的輻汙範圍不僅限於福島地區。若干地方政府考量幼兒與青少年風險，要求學校餐食必須「零檢出」，大通路也比照辦理。然而，蔡政府卻禁止地方嚴管核食，這不是心虛嗎？

更可憂的是水產品。福島外海三度捕獲銫超標的許氏平鮋，這種魚去年底才被解禁，又被查到超標。銫的半衰期是30年，福島外海一再出現輻射魚，東電曾懷疑是否魚群突破圍網不斷進出該港灣所致。倘若如此，豈非證明當地海域核汙風險仍高？

中韓等國都加入國際原能總署團隊前往日本考察核廢水處理，要確保排海汙水不會影響國民利益。但蔡政府僅要求逐批抽檢，加上當地檢驗證明，就開放福島周邊水產品。蘇揆把在野黨和民間的質疑抹黑成國家進步阻力，這就像東引戰管刪去雷達警訊般，假裝沒看見危機就自稱安心。南韓談開放，是經過兩國官員協商；台灣開放，卻是蔡總統和安倍通話拍板，便照單全收。

共機和核汙染都是國安危機。台灣被國際視為最危險的地方，國人卻以為只要美日馳援，軍方對當頭共機視而不見也沒關係。就連日本人都不埋單的福島核食，政府告訴人民放心吃，卻把把關工作交給日本。蔡政府利用危機套選票，大權在握便躺平；難怪追不到共機，也測不到核食。