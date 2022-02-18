我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

關切北京軍事挑釁 歐洲議會決議案納挺台灣條文

台灣新聞組／台北18日電
歐洲議會通過決議案，籲深化歐盟台灣雙邊關係。（新華社）
歐洲議會通過決議案，籲深化歐盟台灣雙邊關係。（新華社）

歐洲議會17日通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防禦政策」兩項年度報告決議案，均納入支持台灣條文，籲深化歐盟台灣雙邊關係，另高度關切中國大陸軍事挑釁，敦促歐盟尋求台灣海峽和平。

中央社報導，歐洲議會本周在位於法國史特拉斯堡的總部舉行全體會議，討論並表決包括歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）以及歐盟「共同安全暨防禦政策」（CSDP）兩項年度執行報告決議案，17日上午公布兩項報告表決結果皆通過。

議會呼籲歐盟制定更有效外交和安全政策以及更強的防禦能力來應對威脅，包括確保戰略主權、減少對關鍵技術領域及對基礎設施和供應鏈依賴，並強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行為。

此外，這兩項決議案均納入支持台灣文字，包括CFSP強烈主張台灣作為觀察員有意義地參與國際組織會議，以及呼籲歐盟與台灣當局啟動雙邊投資協定（BIA）影響評估、公眾諮詢和範疇界定工作，以進一步深化歐盟台灣雙邊關係。

CFSP報告並強調歐盟為實現全球領導力，應加強多邊夥伴關係，保護和促進民主和人權，並嚴重關切中國軍事挑釁，反對任何破壞台海現狀的單邊行動；強調兩岸關係改變不得違背台灣公民意願；敦促歐盟及其成員國發揮積極作用，與理念相近的國際夥伴合作，尋求台灣海峽和平與穩定，並與台灣民主政府建立夥伴關係。

此外，CSDP報告表示，當前全球出現權力競爭，軍事活動升高，地緣政治緊張局勢加劇，是一個以敵對且競爭為特徵的時代，強調印太地區的和平與穩定對歐盟及其成員國非常重要，並同樣點名高度關切中國在台灣海峽軍事演習。

CSDP報告並擔憂中國對某些國家和地區日益好戰的態度，呼籲歐盟評估區域衝突對歐盟安全可能產生的後果，以及如何應對印太地區及其他地區不斷惡化的安全局勢。

歐盟 投資 供應鏈

上一則

房屋代銷群聚再+10 疫情燒到台東

下一則

朱立倫遭批領導統御死當 侯友宜：謝謝主席好意

延伸閱讀

歐洲議會通過2項友台決議 籲中國停止威脅台海穩定

歐洲議會通過2項友台決議 籲中國停止威脅台海穩定
烏克蘭總統：加入北約並非野心 是為了國家安全

烏克蘭總統：加入北約並非野心 是為了國家安全
普亭一搭機返國 中共政治局常委隨即密會

普亭一搭機返國 中共政治局常委隨即密會
金融時報：默克抗新冠口服藥 恐拿不到歐盟許可

金融時報：默克抗新冠口服藥 恐拿不到歐盟許可

熱門新聞

台指揮中心舉行記者會。由左到右：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台邊境鬆綁 檢疫擬縮至10天 採1人1戶 最快3月中實施

2022-02-14 12:28
台灣衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。記者曾吉松／攝影

陳時中：商務客入境台灣 全面開放

2022-02-16 16:47
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者謝承恩／攝影)

台邊境鬆綁 擬先開放外國觀光客赴台

2022-02-15 03:48
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝

長榮海運貨櫃「又卡住了」 在窄路進退不得還勾斷電線

2022-02-17 10:28
68歲林崑海在政壇有舉足輕重影響力，養病期間，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都曾到高雄探視。(本報資料照片)

三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕

2022-02-14 20:49
台灣中研院今發表對抗Omicron病毒株的mRNA疫苗，未來若有政府及廠商協助技轉，進行量產及臨床實驗，就可能有疫苗問世。圖為日前台北市捷運松山站中型施打站為民眾進行高端疫苗注射。(本報系資料照片)

搶先全球 台灣中研院發表Omicron次世代疫苗 效果達37倍

2022-02-11 09:34

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金