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CPTPP開會 台灣申請案未排入議程

台灣新聞組／台北18日電
民進黨強勢開放日本福島食品進口，但台灣申請加入案卻尚未排入CPTPP議程。圖為賣場的日本食品區。（記者黃仲裕／攝影）
民進黨強勢開放日本福島食品進口，但台灣申請加入案卻尚未排入CPTPP議程。圖為賣場的日本食品區。（記者黃仲裕／攝影）

民進黨以加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）為由，強勢開放日本福島食品進口；CPTPP今日將召開資深官員會議，是否觸及台灣入會申請，備受關注。本報系聯合報報導，這次視訊會議據悉只談英國入會案，並沒有排入台灣、中國大陸、厄瓜多申請入會議程，但不排除會有其他國家臨時提出來談；台灣政府部門已針對會議沙盤推演，盼會中有理念相近國家發聲相挺。

行政院發言人羅秉成昨表示，在CPTPP加入過程中還有許多要克服的障礙不容輕忽。政委鄧振中、經貿辦等部會，也都密切關注。

另據風傳媒報導，開放福島食品進口、加入CPTPP相關話題持續在台延燒，前副總統呂秀蓮16日接受媒體專訪時表示，台灣若不開放福島食品，身為CPTPP主導國的日本，很可能不會說服他國讓台灣加入；然而即使目前暫時通過，仍還有許多門檻必須跨越，因此呂秀蓮直言，民進黨不應騙大家，以為開放福島食品就能加入CPTPP。

呂秀蓮指出，CPTPP規範嚴格，縱使順利加入，對台灣產業的衝擊也不可小覷，政府是否準備好迎接這波衝擊，也是必須考慮的問題。呂秀蓮還表示，去年底的四大公投，她贊成蔡政府的立場；但是民進黨過度動員、違反行政中立原則，政府沒有告知福島食品帶來相關的利弊得失，許多動員群眾根本不清楚議題內容，此舉對台灣國民不負責。

另外，聯合報報導稱美國前國務卿龐培歐計畫3月中下旬訪台，外交部北美司長徐佑典表示，龐培歐確曾表達訪台意願，但訪問細節等還在持續討論中。駐美代表蕭美琴表示，她希望在邊境管制放鬆後，爭取美國政要訪問台灣。

呂秀蓮 民進黨 龐培歐

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