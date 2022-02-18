堵紅色供應鏈滲透？國安法增經濟間諜罪 最重判12年

行政院會通過國安法修正草案，新增「國家核心關鍵技術經濟間諜罪」，違者可處5年至12年有期徒刑、得併科台幣500萬至1億元罰金。（本報資料照片）

為防止國家核心關鍵技術之營業秘密外流，行政院會昨天通過國家安全法與兩岸人民關係條例部分條文修正草案。國安法修正草案新增「國家核心關鍵技術經濟間諜罪」，違者可處5年至12年有期徒刑、得併科台幣500萬至1億元罰金，將送立院審議。法務部檢察司長林錦村說，為達到嚇阻效果，新法將採速審速決原則。

國民黨立院黨團首席書記長李德維說，對台灣經濟有傷害，無論是到中國大陸或美國、日本等國都是犯罪，政府要真正懲罰經濟罪犯，而不是搞政治鬥爭，否則無助於台灣。

國安法修正草案增訂，任何人不得為外國、大陸、港澳、境外敵對勢力，有侵害國家核心關鍵技術的行為。至於國家核心關鍵技術定義，條文提及將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展且符合基於國際公約、國防之需要或國家關鍵基礎設施安全防護考量，應進行管制；至於認定標準，授權國家科學及技術委員會訂辦法。

行政院也通過兩岸關係條例修正草案，增訂受政府委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務者，及受委託、補助、出資終止或離職未滿三年者，如要赴中國大陸，須經審查會許可；涉國家核心關鍵技術，返國須通報。

行政院長蘇貞昌說，近年紅色供應鏈 滲透台灣產業愈趨嚴峻，磁吸台灣高科技人才、竊取國家核心關鍵技術，並刻意規避台灣法規，未經許可在台從事業務活動，或假借他人名義，違法來台投資 等，對台灣資訊安全、經濟利益、產業競爭力與國家安全造成危害，有必要建立更嚴密的國安防線。

行政院發言人羅秉成說，台積電 是「護國神山」，領先全球的技術若被竊密將影響重大，但技術也有分等級，例如非常先進的兩奈米製程，若經國科會認定屬於國家核心關鍵技術，就不能只用原來營業秘密法的強度來保障，未來新法最重可判12年。

台灣求職網站資深副總經理晉麗明說，立法確保科技業重要機密不外洩確有必要，但要注意罰則是否太重，畢竟在勞資關係中，資方仍屬強勢一方，如果資方擴大詮釋法令，會陷勞方於不利地位，因此最好要對相關營業祕密訂定具體規範，才能避免勞方的寒蟬效應。

台北市電腦公會指出，正向看待政府重視產業營業秘密保護，但在實際執行面仍有如何定義關鍵技術、民間研發的納管程度等面向須釐清。