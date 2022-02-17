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共軍反潛直升機 低空擾台遭驅離

記者洪哲政、鄭媁／台北17日電
空軍司令部公布16日台灣西南空域空情動態，公開資料中首度記錄到一架卡-28反潛直升機，疑自海上艦船甲板升空活動。(圖：空軍司令部提供)
空軍司令部公布16日台灣西南空域空情動態，公開資料中首度記錄到一架卡-28反潛直升機，疑自海上艦船甲板升空活動。(圖：空軍司令部提供)

空軍司令部昨天公布中共解放軍空情動態，首度披露記錄到一架卡28反潛直升機進入台西南防空別區（ADIZ），疑自海上艦船升空執行反潛操演。民間無線電站台昨記錄台戰管廣播驅離喊話，指稱該機飛行高度僅30公尺，學者專家示警，應關注共軍以武裝直升機突襲外島甚至台灣本島的能力。

外離島防空議題近期受到關注，空軍司令部日前曾公開說明東引居民發現不明飛行器凌空事情。國民黨立委馬文君昨質疑，此事經多日發酵，空軍若想釐清民眾疑慮，難道有比公布航跡圖還好的方式嗎？但空軍司令部回應，共機等動態航跡圖涉及國軍偵蒐能力，為共軍重要情蒐事項，不宜公開。

空軍公布昨進入台西南防空識別區的共機，包括有運8電偵機、運8遠干機與卡28反潛直升機各一架次。空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等應處措施。

「台灣西南空域」臉書粉絲專頁也記錄，昨天上午9時14分進入台西南空域的共機，被台方戰管記錄到飛行高度僅30公尺，並喊話要求迴轉脫離。但空軍不評論上情。

空軍司令部公布的共機航跡圖中，這架反潛直升機顯自海上艦船甲板升空，活動範圍不大，結合民間截獲喊話抄件中「30公尺」的低空資訊，顯在進行反潛操演。

國政基金會副研究員揭仲分析，共軍陸航直升機部隊近年強調「岸對岸登陸作戰」與「近岸島嶼登陸作戰」，前者是指在共軍掌控台灣海峽的局部海空優勢後，地面部隊搭乘直升機從東南沿海機場起飛，直接跨越台灣海峽登陸台灣本島；後者是演練奪取台灣離島，可能包括東引、馬祖，甚至澎湖。

共軍 驅離 解放軍

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