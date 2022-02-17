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立陶宛牛肉遭陸封殺申請輸台 民眾：為何要當垃圾桶？

台灣新聞組╱台北17日電

中國大陸日前宣布暫停進口立陶宛牛肉，台外交部表示，立陶宛已透過駐館提出各類農產品進口台灣的申請程序，台灣將全力協助立陶宛因應北京的經濟霸凌。

此外，有關法國共產黨總統大選候選人魯塞（Fabien Roussel）日前在法國電視節目上稱「台灣屬於中國的一部分」、「台灣應同香港一樣遵守一國兩制」，外交部指出，對於這樣嚴重的認知錯誤感到遺憾與無法接受。

本報系聯合報報導，外交部歐洲司司長陳立國表示，對於中國大陸持續經濟脅迫立陶宛，擾亂以規則為基礎的國際貿易秩序，外交部嚴正譴責，也將持續與全球民主國家合作。

至於台灣是否會比照進口立陶宛蘭姆酒方式，以具體行動聲援立陶宛？陳立國表示，立陶宛已透過駐處向台灣提出各類農產品申請事宜，至於所提出的產品項目，陳立國回應，台方願大力協助，但傾向不公開廠商與特定品項，因擔心提出特定品項「會不會又遭到另外一邊（指對岸）各種可能脅迫措施」；待完成相關程序且有確切資訊可公布時，會向外界說明。

台北中國時報報導，中天新聞針對「繼蘭姆酒之後，立陶宛被中國大陸封殺的牛肉現在正在申請要賣到台灣，你會去捧場嗎？」進行街訪，有年輕人表示，「為什麼要當垃圾桶？」「我可以幫你，可是你也不能永遠把不要的東西、賣不掉的東西都丟給我們台灣來」。

也有人持不同看法，「酒配牛肉好像還不錯，以立陶宛這麼小的國家，在外交立場上可以為台灣這樣挺身而出，有一些互惠的方式也是不錯」。

立陶宛 北京 香港

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