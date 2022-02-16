黑白集／蹭大國固權 烏克蘭欠缺小英身手

蔡英文總統。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）

俄烏可能開戰，國際媒體直指這是台海衝突的「彩排」，還說台灣可藉此檢驗華府是否力阻強權入侵。台總統府特別提醒，慎防有心人以烏國危機影響民心。拜登 說不派兵撤僑，以免啟動三次大戰，台灣民眾心有戚戚；蔡政府乾脆先打預防針，把疑美者視為「有心人」。

不怪外媒將台比烏，一個高唱抗中保台，另一個操弄抗俄保烏，偏偏中俄都以民族主義大旗恫嚇。但澤倫斯基演技太過，不只把加入北約、歐盟 寫入憲法，連立法光復克里米亞都寫入劇本，給了俄國動武藉口。

澤倫斯基求援美國，只獲得口惠，便轉而怪拜登製造開戰恐慌，搞殘經濟。這老兄順勢邀拜登到危城一聚，黑色幽默透著「被放生」的悲憤。相比之下，蔡英文多霸氣，自費應援美國當抗中刺蝟，兩岸兩國喊給國人聽，更遣外長對美承諾台海動武不會依賴美國，無意台美建交。同是引燃主權問題，在因應內政上，澤倫斯基就欠缺小英的身手。

利用大國博弈鞏固政權，烏克蘭 哪比得上台灣？澤倫斯基賣命抗俄，欲加入歐盟北約不成，還擔心被美政變。蔡英文則信美不疑，再怎麼被斷交孤立，只要美中不和解，民選獨裁也能當民主典範。

烏克蘭不比台灣，但誰知道現實一定會照劇本演？若哪天習近平想學普亭，屆時，可有國家願替台灣奔走和平？